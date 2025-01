Năm nay Lập Xuân vào ngày nào, ý nghĩa là gì? Những điều nên và không nên làm ngày Lập Xuân

Ngày Lập Xuân 2025 là thời khắc chuyển giao sang mùa xuân, một khởi đầu mới đầy hy vọng. Trong văn hóa người Việt, đây không chỉ là sự thay đổi của đất trời mà còn là thời điểm để bắt tay vào những dự định quan trọng.

Lập Xuân là gì?

Lập Xuân là tiết khí đầu tiên trong hệ thống 24 tiết khí của lịch Á Đông. Đó là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân.

Theo nghĩa Hán Việt, "Lập" nghĩa là bắt đầu, "Xuân" là mùa xuân. Do đó, bạn có thể hiểu đơn giản là Lập Xuân biểu thị cho thời điểm bắt đầu của mùa xuân.

Thời gian Lập Xuân thường bắt đầu vào khoảng ngày 4 hoặc 5 tháng 2 Dương lịch và kết thúc vào khoảng ngày 18 hoặc 19 tháng 2 Dương lịch hàng năm.

Năm 2025 Lập Xuân vào ngày nào?

Năm 2025, tiết Lập Xuân sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 Dương lịch (tức vào ngày 6 tháng Giêng Âm lịch năm Ất Tỵ).

Đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân, khi thiên nhiên bắt đầu hồi sinh, cây cối đâm chồi nảy lộc và vạn vật tràn đầy sức sống.

Ý nghĩa đặc biệt của ngày Lập Xuân

Ngày Lập Xuân mang ý nghĩa quan trọng trong văn hóa và đời sống của người Việt Nam cũng như nhiều nước Á Đông.

Đây là thời điểm chuyển giao từ mùa đông lạnh giá sang mùa xuân ấm áp, khi vạn vật bắt đầu sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc, báo hiệu một chu kỳ mới đầy sức sống.

Trong nông nghiệp, Lập Xuân đánh dấu thời điểm bắt đầu vụ mùa mới, người nông dân chuẩn bị gieo trồng với hy vọng một mùa màng bội thu.

Về mặt tinh thần, ngày Lập Xuân tượng trưng cho sự khởi đầu mới, mang lại hy vọng, may mắn và thịnh vượng cho mọi người.

Nhiều phong tục và lễ hội truyền thống được tổ chức trong dịp này để chào đón mùa xuân, thể hiện mong ước về một năm mới an lành và hạnh phúc.

Các phong tục đặc biệt trong ngày Lập xuân

Dưới đây là một số phong tục đặc biệt thường được thực hiện trong ngày Lập Xuân:

Lễ tiến Xuân Ngưu: Đây là nghi thức dâng trâu đất trong tiết Lập Xuân, mang đậm dấu ấn văn hóa nông nghiệp. Lễ này được tổ chức để cầu cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Treo câu đối đỏ: Trong dịp Lập Xuân, nhiều gia đình treo câu đối đỏ trước cửa nhà với mong muốn mang lại may mắn, tài lộc và bình an. Những câu đối này thường chứa đựng lời chúc tốt đẹp như: “Xuân an khang – Tết thịnh vượng” hay “Đón tài lộc – Tiễn xui xẻo”.

Du xuân và đi lễ chùa: Sau Tết Nguyên Đán, người Việt cũng thường tổ chức các chuyến du xuân, thăm hỏi họ hàng và đi lễ chùa.

Chọn hướng xuất hành: Vào ngày Lập Xuân, người Việt thường xem hướng xuất hành theo phong thủy để mong nhận được vận may cả năm. Hướng đi phù hợp sẽ giúp bạn có thể đón nhận năng lượng tích cực từ thiên nhiên.

Trồng cây đầu năm: Đây là một phong tục phổ biến với mong muốn cây cối xanh tươi sẽ mang lại sự thịnh vượng, phát triển cho gia đình.Chuẩn bị bữa cơm Lập Xuân: Trong ngày Lập Xuân, nhiều gia đình cũng thường chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh giầy, xôi gấc...

Những phong tục kể trên thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với tự nhiên, đồng thời mong muốn một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Việc duy trì và thực hiện các phong tục trong ngày Lập Xuân sẽ giúp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và gắn kết tình cảm gia đình.

Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày Lập Xuân

Ngày Lập Xuân là thời điểm đánh dấu khởi đầu mùa xuân, mang ý nghĩa quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Để đón nhận may mắn và tài lộc trong ngày này, bạn nên lưu ý những điều sau:

1. Những việc nên làm

Dậy sớm và tập thể dục: Bạn nên thức dậy sớm để hít thở không khí trong lành. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp việc thức dậy sớm với việc tập luyện thể dục Thể thao để tăng cường sức khỏe và tinh thần sảng khoái.

Tham gia các buổi họp mặt vui vẻ: Bạn hãy tham dự các bữa tiệc hỷ, họp mặt gia đình hoặc bạn bè để duy trì tinh thần lạc quan, tạo năng lượng tích cực cho năm mới.

Làm việc thiện: Bạn cũng nên thực hiện các việc thiện xuất phát từ tâm, không để mong chờ phúc báo mà nhằm lan tỏa yêu thương và nhận lại niềm vui.

Trồng hoặc mua cây xanh: Bạn có thể bổ sung cây xanh trong nhà hoặc xung quanh không gian sống để tăng thêm sắc xuân, cải thiện phong thủy và mang lại sinh khí mới.

Thắp hương với hoa quả mùa xuân: Nếu gia đình có thờ cúng, bạn nên sắm chút hoa quả tươi để thắp hương, thể hiện lòng thành kính và cầu mong may mắn.

2. Những điều kiêng kỵ

Không quét dọn nhà cửa: Bạn nên tránh tổng vệ sinh, quét dọn nhà cửa trong ngày Lập Xuân đầu tiên. Theo quan niệm dân gian, việc này có thể hất tài lộc ra khỏi nhà.

Không đổ rác hoặc cho nước: Bạn nên hạn chế đổ rác và cho nước trong ngày này. Theo quan niệm, nước tượng trưng cho sự sinh sôi hay "tiền vào như nước". Hành động đổ nước hay rác có thể mang ý nghĩa mất mát tài lộc.

Tránh tranh cãi, bất hòa: Bạn cũng nên giữ hòa khí, tránh cãi vã, gắt gỏng để duy trì không khí vui vẻ, hòa thuận, tạo nền tảng cho một năm mới thuận lợi.

Kiêng quan hệ nam nữ: Theo quan niệm cổ xưa, bạn nên tránh việc gần gũi nam nữ trong ngày Lập Xuân để không gặp vận hạn đen đủi.

Không vay mượn hoặc trả nợ: Bạn cũng nên tránh các giao dịch vay mượn, trả nợ để không gặp khó khăn tài chính trong năm mới.

Kiêng nói lời xui xẻo: Bạn hãy sử dụng ngôn từ tích cực, tránh nói những điều không may mắn để tạo không khí vui vẻ, lạc quan.

Tránh mặc trang phục màu trắng, đen: Vào ngày Lập Xuân, bạn nên chọn trang phục có màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh để tăng cường may mắn. Ngoài ra, bạn hãy tránh các màu trắng, đen liên quan đến tang lễ.

Khi tuân thủ những lưu ý trên trong ngày Lập Xuân, bạn sẽ có thể đón nhận một năm mới tràn đầy may mắn, tài lộc và bình an.

* Thông tin bào viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.