Ngày 12/10 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 12/10

Ngày 12/10/2024 đánh dấu sự biến chuyển trong vận mệnh của 12 cung hoàng đạo. Vậy hôm nay, ai sẽ là cung hoàng đạo may mắn nhất? Cùng khám phá xếp hạng may mắn dưới đây để xem cung của bạn có nằm trong danh sách may mắn không nhé!

5 giờ trước XÃ HỘI