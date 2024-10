Ngày 8/10 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 8/10

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 8/10, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 8/10

Từ 8/10 đến 3/11/1427: Diễn ra nhiều trận đánh giữa quân ta và giặc Minh từ Đông Quan (Hà Nội ngày nay) đến biên giới Việt - Trung, mà khu vực chủ yếu là Chi Lăng (Lạng Sơn), Xương Giang (Bắc Giang). Sau gần một tháng, quân ta đã diệt và bắt khoảng 22 vạn quân tiếp viện của nhà Minh. Chiến thắng Chi Lăng, Xương Giang đã buộc nhà Minh phải rút số quân còn lại về nước và thừa nhận nền độc lập của dân tộc ta.

Ngày 8/10/1946: Chính phủ ra sắc lệnh thành lập ngành Sư phạm Việt Nam. Đến nay, ngành có giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, chuyên nghiệp và đại học. Ngành sư phạm đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ngày 8/10/1954: Dựng cột cờ Hiền Lương đầu tiên. Hiên ngang trong “mưa bom bão đạn” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cột cờ Hiền Lương mãi là biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, bất khuất của quân dân “lũy thép anh hùng” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 8/10/1956: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chính thức được thành lập trong Đại hội đại biểu thanh niên toàn quốc diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 52 người, do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm chủ tịch.

Ngày 8/10/1960: Diễn ra Lễ kết nghĩa ba thành phố lớn Hà Nội - Huế - Sài Gòn tại Hà Nội. Trong buổi lễ, đồng bào Huế tặng đồng bào Hà Nội và Sài Gòn bức trướng thêu: “Hà Nội - Huế - Sài Gòn/ Là cây một cội, là con một nhà”.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 8/10

Ngày 8/10/1075: Dmitar Zvonimir lên ngôi Vua Croatia.

Ngày 8/10/1573: Kết thúc cuộc vây hãm Tây Ban Nha của Alkmaar, chiến thắng đầu tiên của Hà Lan trong Chiến tranh giành độc lập Hà Lan.

Ngày 8/10/1582: Do việc thực hiện theo lịch Gregory nên ngày này không tồn tại trong năm này ở Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Ngày 8/10/1821: Chính phủ của tổng José de San Martín thiết lập Hải quân Peru.

Ngày 8/10/1856: Chính quyền nhà Thanh bắt giữ và bỏ tù 12 người trên tàu Arrow của Hồng Kông vì tội cướp biển và buôn lậu, dẫn đến Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai.

Ngày 8/10/1860: Đường dây điện báo giữa Los Angeles và San Francisco được mở.

Ngày 8/10/1879: War of the Pacific: Hải quân Chi Lê đánh bại Hải quân Pêru trong Battle of Angamos, đô đốc hải quân Pêru Miguel Grau chết trong cuộc chạm trán.

Ngày 8/10/1895: Hoàng hậu Minh Thành, quốc vương cuối cùng của Triều Tiên, bị ám sát và hỏa táng.

Ngày 8/10/1932: Thành lập Không quân Ấn Độ (IAF). Gần 9 thập kỷ qua, IAF đã phát triển, đặc biệt là về mặt công nghệ để có thể đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào cho quốc gia. IAF là lực lượng không quân lớn thứ tư trên thế giới.

Ngày 8/10/1967: Lãnh đạo du kích Che Guevara và đồng đội của mình bị bắt giữ ở Bolivia.

Ngày 8/10/1974: Ngân hàng Quốc gia Franklin sụp đổ do sự gian lận và sự quản lý kém; tại thời điểm đó là sự thất bại ngân hàng lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ.

Ngày 8/10/1980: Liên Xô và Syria ký Hiệp ước Hòa bình.

Ngày 8/10/1985: Khai màn vở nhạc kịch Những người khốn khổ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo. Đây là vở nhạc kịch công diễn lâu nhất lịch sử chuỗi sân khấu West End, Luân Đôn.

Ngày 8/10/1993: Liên hợp quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế còn lại đối với Nam Phi.

Ngày 8/10/1999: Lịch Coligny mới, bắt đầu một kỷ nguyên mới trong lịch Coligny, tài liệu cổ xưa nhất lịch Celtic.

Ngày 8/10/2001: Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush thông báo việc thành lập Bộ Nội An Hoa Kỳ. Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) hay Bộ Nội an Hoa Kỳ là một Bộ thuộc Nội các thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập nhằm đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 và với trách nhiệm chính là bảo vệ Hoa Kỳ (bao gồm cả nước được bảo hộ) khỏi và phản ứng trước khủng bố, tai nạn nhân tạo và thảm họa tự nhiên.

Ngày 8/10/2004: Khai mạc trọng thể Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM-5) với chủ đề "Tiến tới quan hệ đối tác Á - Âu sống động và thực chất hơn".

Ngày 8/10/2005: Trận động đất 7,6 độ Richter làm rung chuyển miền bắc Pakistan và khu vực tranh chấp Kashmir với Ấn Độ đã cướp đi mạng sống của hơn 73.000 người, khiến 3,5 triệu dân mất nhà cửa.