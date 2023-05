Nghệ An: 76 trẻ mầm non ngộ độc vi khuẩn tụ cầu vàng do ăn sữa chua tự ủ

Nguyên nhân khiến 76 trẻ ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, tỉnh Nghệ An bị ngộ độc thực phẩm được xác định do ăn phải sữa chua tự ủ bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng (S.Aureus).

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 22/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đã xác định được nguyên nhân khiến 76 học sinh mầm non của Trường Mầm non xã Thuận Sơn thuộc huyện Đô Lương bị ngộ độc thực phẩm.

Dựa trên quả kiểm nghiệm mẫu phẩm và các triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn tụ cầu vàng (S. Aureus) có trong sữa chua do đầu bếp của trường tự ủ để cung cấp cho học sinh.

Đại diện các cơ quan chức năng đến thăm hỏi các học sinh bị ngộ độc. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo VTVNews, hôm 9/5, gần 300 học sinh Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương đã ăn bữa trưa tại trường gồm các món ăn là trứng cút kho thịt lợn, rau muống xào, canh bí đỏ. Khoảng 15h cùng ngày, các em học sinh tiếp tục ăn sữa chua vào bữa xế.

Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, 76 cháu xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Nhà trường và gia đình đã đưa 55 cháu vào Bệnh viện huyện cấp cứu và 21 cháu gửi đến trạm y tế xã theo dõi. Đến ngày 10/5, sau khi được thăm khám, sức khỏe các cháu đã ổn định và được về nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra, lấy 10 mẫu phẩm tại trường mần non trên gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc.

Vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây ra nhiều bệnh cấp tính nặng, rất khó điều trị và có thể dẫn đến tử vong nếu không được trị liệu kịp thời. Nếu ăn phải nguồn thực phẩm có nhiễm tụ cầu vàng rất dễ bị ngộ độc thức ăn. Vi khuẩn này thường xâm nhập vào thực phẩm khi quá trình chế biến và bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Vì vậy, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An sau đó cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An phối hợp các sở, ngành chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú.

Phương Uyên (T/h)