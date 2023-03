Người đàn ông làm giả thẻ nhà báo, bằng lái xe để đối phó CSGT

Mới đây nhất, Cục CSGT phát hiện một người đàn ông sử dụng giấy phép lái xe, thẻ nhà báo giả, điều khiển ô tô vi phạm tốc độ trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo Báo Công luận, khoảng 11h20’ ngày 29/3, tổ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 6) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Dây đã dừng kiểm tra con biển kiểm soát 52Y-86xx do vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Qua kiểm tra người điều khiển phương tiện là N.P.H.Th. (SN 1976, trú tại quận 11, TP.HCM). Th. đã xuất trình các loại giấy tờ liên quan, trong đó có 1 Giấy phép lái xe (GPLX) hạng A2, B2 số 790219651xxx mang tên N.P.H.Th. do Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cấp có giá trị đến 5/11/2031 và 1 thẻ nhà báo mang tên N.P.H.Th. bút danh H. Th. thuộc Truyền hình TP.HCM, do Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông cấp có giá trị đến 31/12/2025.

Các giấy tờ mà N.P.H.Th. đã xuất trình khi lực lượng CSGT kiểm tra. (Ảnh: Báo Công luận)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nghi vấn 2 loại giấy tờ trên là giả nên mời đối tượng về trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại cơ quan Công an Th. khai nhận vào khoảng tháng 1/2023, Th. lên mạng internet đặt mua 1 GPLX và 1 thẻ nhà báo như trên với tổng số tiền 20.000.000 đồng, mục đích sử dụng để điều khiển phương tiện và xuất trình khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra.

Cục CSGT nhận thấy hành vi sử dụng GPLX, thẻ nhà báo giả của ông Thùy có dấu hiệu phạm tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại điều 341 bộ luật Hình sự nên đã bàn giao ông Thùy cho Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, theo Báo Đại Đoàn Kết, ngày 14/3, tại tuyến đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân (TP.Hải Phòng), Tổ công tác của Công an quận Lê Chân làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đã phát hiện Đàm Mạnh N. (44 tuổi, trú tại nhà số 9A/155 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng) có hành điều khiển xe ô tô mang BKS 15K-022.62 đi vào đường một chiều. Tổ công tác đã mời Đàm Mạnh N. làm việc và đối tượng này đã xuất trình một thẻ nhà báo. Tổ công tác nghi ngờ Đàm Mạnh N. có hành vi sử dụng thẻ nhà báo giả nên đã đưa N. về Công an phường An Biên (quận Lê Chân) để xử lý.

Tại cơ quan Công an, N. khai nhận, do thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã nảy sinh ý định làm thẻ nhà báo giả với mục đích nếu lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý hành vi vi phạm trật tự giao thông sẽ xuất trình thẻ nhà báo giả để xin không bị xử phạt hoặc xử phạt nhẹ đi. N. đã lên mạng internet đặt làm giả một thẻ nhà báo giả với giá 2,5 triệu đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Mạnh N. để điều tra đối tượng này về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vân Anh (T/h)