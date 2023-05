“Người nhện Pháp” tay không chinh phục tòa nhà cao 166m

Ông Alain Robert quyết tâm chinh phục tòa nhà chọc trời ở Tây Ban Nha với mong muốn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và hạn hán.

Theo Reuters, ông Alain Robert (60 tuổi) là nhà leo núi tự do nổi tiếng được biết đến với biệt danh “Người nhện Pháp” vì những lần leo trèo táo bạo. Ngày 5/5, người đàn ông này đã chinh phục tòa nhà cao 166m tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và hạn hán.

Được biết, tòa nhà mà ông Robert vừa chinh phục là khách sạn Melia Barcelona Sky với bề mặt làm bằng kính và thép. Khi leo lên phía ngoài tòa nhà, người đàn ông chỉ mang theo một túi đựng bột phấn và đôi giày leo núi.

“Tôi muốn truyền tải thông điệp về biến đổi khí hậu và vấn đề hạn hán tại Tây Ban Nha để chúng nhanh chóng được giải quyết”, ông Robert nói sau khi leo lên đến sân thượng của khách sạn Melia Barcelona Sky.

Tây Ban Nha hiện đang phải đối mặt với một đợt hạn hán kéo dài, trong khi một số khu vực tại miền Nam châu Âu ghi nhận thời tiết nóng bất thường. Giới khoa học nhận định tình trạng này trở nên trầm trọng hơn do sự nóng lên toàn cầu.

"Người nhện Pháp" Alain Robert chinh phục tòa nhà cao 166m ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Trước khi leo lên khách sạn Melia Barcelona Sky, ông Robert nói đùa rằng bản thân ông sẽ tự cảm nhận được tác động của biến đổi khí hậu và hạn hán do nắng nóng. Người đàn ông quấn các ngón tay bằng băng leo núi để tránh bị bỏng do sức nóng trên bề mặt phủ kính và thép của tòa nhà bị ánh mặt trời chiếu vào, dù nhiệt độ cao nhất tại Barcelona hôm 5/5 là 23 độ C.

Hàng chục người xem tụ tập bên dưới tòa nhà, ngẩng đầu theo dõi người đàn ông diện bộ đồ màu đỏ tươi và đội mũi lưỡi trai ở phía trên. Ông Robert mất khoảng 30 phút để chinh phục tòa nhà cao 166m. Tuy nhiên, hành động của “Người nhện Pháp” không được cho phép, cảnh sát đã đợi sẵn ở trên đỉnh tòa nhà để bắt giữ ông.

Ông Robert bắt đầu leo núi vào năm 1975 trên những vách đá gần quê hương ông là thành phố Valence (Pháp). Hai năm sau, ông thực hiện các thử thách khó với độ rủi ro cao và không sử dụng thiết bị bảo hộ.

Kể từ đó, “Người nhện Pháp” đã chinh phục hơn 150 công trình, trong đó có tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), tháp Eiffel ở Paris (Pháp) và Cầu Cổng Vàng ở San Francisco (Mỹ).

Đinh Kim (Theo Reuters)