Người Việt mang bún đậu mắm tôm đến New York

Xuất hiện trên đường phố New York (Mỹ), món bún đậu mắm tôm cùng những bộ bàn ghế nhựa đậm chất Việt Nam đã thu hút nhiều tín đồ ẩm thực.

Món bún đậu mắm tôm Việt Nam bán chạy tại New York trong những ngày qua. Ảnh: Nico Schinco/The New York Times.

Tại Việt Nam, bún đậu mắm tôm là món ăn bình dân, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên đường phố. Thành phần gồm đậu phụ rán, bún lá, dưa leo và vài loại rau thơm. Đôi khi có thêm chả cốm, dồi lợn… và chấm cùng mắm tôm.

Mắm tôm khá "nặng" mùi, không dễ ăn với người nước ngoài. Thậm chí, một số người Việt Nam cũng không ăn được. Tuy nhiên, bún đậu mắm tôm là "của hiếm" tại New York nên 2 vợ chồng Jerald Head và Nhung Đào (quê Thanh Hóa) quyết định khai trương nhà hàng Mắm NYC ở phía đông nam Mahattan vào tháng 9/2020.

Nhà hàng chỉ mở cửa 3 ngày mỗi tuần. Thứ 6 từ 17h đến 20h30 và thứ bảy, chủ nhật từ 12h đến 16h. Mỗi suất bún đậu mắm tôm được bán với giá 32 USD (tương đương 800.000 đồng).

Thời gian gần đây, khi mở bán đều đặn hơn, nhà hàng đã đón nhiều thực khách từ khắp nơi đến thưởng thức. Vào những ngày "vỡ trận", thực khách ngồi tràn ra vỉa hè, chủ nhà hàng phải đích thân bưng món ra bàn.

Bún đậu mắm tôm vỉa hè ở Mỹ

Năm 2019, Jerald Head còn làm bếp trưởng ở nhà hàng Di An Di (Brooklyn, New York, Mỹ). Tại đây, anh bắt đầu thử chế biến bún đậu mắm tôm theo hương vị Việt Nam dưới sự tư vấn của vợ. Sau khi bàn bạc, cả 2 đã cùng nhau mở nhà hàng chuyên món Việt mang tên Mắm NYC, đầu bếp chính là Jerald Head. Ngoài bún đậu mắm tôm, nhà hàng còn có một số món khác như bún hến, vịt cháy tỏi, cháo lòng…

Jerald Head cho biết lý do đưa bún đậu mắm tôm trở thành món chính trong thực đơn vì cả 2 vợ chồng đều rất yêu thích. "Ở New York không thể tìm thấy nhà hàng bán bún đậu mắm tôm. Thực khách sẽ hào hứng khi được thưởng thức món ăn mới lạ. Chúng tôi biết rằng họ sẽ thích bún đậu mắm tôm như chúng tôi", chủ nhà hàng nhận định.

Vào những ngày nhà hàng đông khách, Jerald Head cũng trở thành phục vụ bàn. Ảnh: Nico Schinco/The New York Times.

Vì muốn thực khách tận hưởng món ăn đậm chất Việt Nam từ vẻ ngoài đến hương vị, Jerald và Nhung đã bày biện món ăn trong một chiếc mẹt đan tre, bên dưới lót lá chuối. Toàn bộ thành phần như đậu phụ, chả cốm, dồi heo... đều do 2 vợ chồng cùng chế biến.

"Chúng tôi làm đậu phụ bằng chiếc máy nặng 60 kg nhập từ Việt Nam. Đầu tiên, chúng tôi xay nhuyễn hạt đậu nành thành sữa. Sau đó nấu chín, ép thành miếng đậu phụ. Với chả cốm, chúng tôi trộn cốm tươi mua ở Hà Nội trong chuyến về Việt Nam năm 2022 vào giò sống và rán trong chảo dầu nóng", người chủ chia sẻ.

Mẹt bún đậu giá 32 USD, tương đương 800.000 đồng. Ảnh: @mam.nyc.

Riêng dồi heo được chế biến theo công thức riêng của bố vợ Jerald Head (tức bố đẻ Nhung). Anh và vợ đã tìm mua lòng heo, tiết heo, mỡ heo… về rửa sạch, nhồi các thành phần vào dây lòng heo và mang đi luộc chín, cắt thành từng khoanh nhỏ. Mắm tôm cũng được họ mang từ Thanh Hóa sang, pha với đường, nước cốt chanh và ớt Thái.

Ngoài ra, các loại rau sống tươi như diếp cá, tía tô, húng cây… ăn kèm trong mẹt bún đậu được mua từ một người bán rau trên xe tải ở phố Grand.

Khách ngồi tràn ra vỉa hè ngày cuối tuần

Không gian nhà hàng không quá rộng nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Vào những ngày trời đẹp, thực khách có thể ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp màu xanh, được mang từ Việt Nam sang để thưởng thức bún đậu mắm tôm, tạo cảm giác như đang ngồi ở Việt Nam. Đây cũng là lý do khiến Mắm NYC thu hút nhiều thực khách.

Không gian bên trong nhà hàng không quá rộng nhưng thanh lịch, ấm cúng. Ảnh: Nico Schinco/The New York Times.

Kể từ tháng 2, tiếng tăm của nhà hàng đã bắt đầu lan rộng. Thực khách Hayden Phung, người Việt đang sinh sống và làm việc tại Philadelphia, cho biết bún đậu mắm tôm tại Mắm NYC ngon hơn cả quán cô từng ăn ở Hà Nội.

"Mắm tôm tại nhà hàng pha chuẩn phong cách Hàng Khay ở Hà Nội, khi dùng đũa đánh lên bọt nhiều. Chả cốm từ chả sống rán lên nên khá thơm. Tôi thích nhất là dồi heo trong mẹt bún đậu, vị rất ngon và khoanh dồi nhìn chất lượng. Với tôi, món ăn này đáng tiền", Hayden Phung nhận xét.

Thực khách người Việt này cũng cho rằng đẳng cấp của món ăn nằm ở công sức chế biến từng thành phần. Khi ăn, cô cảm nhận được tâm huyết của người đầu bếp và thỏa nỗi nhớ hương vị bún đậu mắm tôm ở quê nhà.

Bàn ghế được nhập từ Việt Nam sang. Ảnh: Hayden Phung, @mam.nyc.

Cùng quan điểm với Hayden Phung, Nguyễn Uyên (sinh sống tại New York) chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc vì bây giờ có thể đi ăn bún đậu mắm tôm Việt Nam vào bất kỳ ngày cuối tuần nào. Tất cả thành phần đều ngon, nhất là đậu phụ rán. Tôi đã ăn ở đây vào năm 2020, nhưng do dịch Covid-19 nên nhà hàng mới hoạt động thường xuyên lại trong thời gian gần đây. Món dồi heo vị ngon hơn trước rất nhiều".

Không chỉ người Việt đang sinh sống tại Mỹ, nhiều khách Tây cũng tìm đến Mắm NYC khi hay tin nhà hàng có món bún đậu mắm tôm đặc trưng của Việt Nam.

Theo Tyler, một thực khách New York, các món ăn Việt Nam tại Mắm NYC có hương vị ngon nhất trong số các nhà hàng món Việt anh từng ăn ở New York. Loại mắm ăn kèm lên men từ tôm cũng thượng hạng. Trong mẹt bún đậu có nhiều loại rau xanh, trong khi nơi khác chỉ cho bạc hà và húng quế. Món ưa thích của Tyler là dồi và lòng lợn. Anh hy vọng nhà hàng sẽ được biết đến nhiều hơn.

Thực đơn tại Mắm NYC được viết song ngữ, nhân viên phục vụ cũng mặc áo bà ba Việt Nam. Ảnh: Tyler.

"Tôi đã nhìn thấy nhà hàng trên mạng xã hội và đến thử. Chỗ ngồi bên trong sạch sẽ, bên ngoài đặt nhiều ghế nhựa khiến tôi nhớ về Việt Nam. Hương vị bún đậu mắm tôm không có gì để chê, đậu rán cắn giòn rụm nhưng khẩu phần hơi ít so với mức giá", thực khách Annie, sinh sống tại Brooklyn, đánh giá.

Lọt top 30 nhà hàng ngon nhất New York

Đối với người nước ngoài, mắm tôm Việt Nam khó ăn vì mùi nồng, nhưng khi chạm đến đầu lưỡi, hòa cùng miếng đậu phụ giòn hay dồi heo sần sật, hương vị đặc biệt của mắm tôm dần lan tỏa trong miệng. Có thể nói, bún đậu mắm tôm đang từng bước chinh phục vị giác thực khách.

Tên tuổi của Mắm NYC bắt đầu phủ sóng khắp nơi. Gần đây, nhà hàng vinh dự được xếp vị trí thứ 26 trong top 100 nhà hàng ngon nhất thành phố New York do tờ The New York Times bình chọn.

Bài viết với lời khen ngợi "có cánh" cũng xuất hiện trên The New York Times với tựa đề "Mam Serves the Most Exciting Vietnamese Food in New York" (tạm dịch là nhà hàng phục vụ món Việt Nam hấp dẫn nhất New York).

"Mắm tôm có màu tím bầm và mùi đặc trưng, xộc thẳng vào mũi. Hãy tưởng tượng lấy một con cá ra khỏi chiếc pizza và phơi trong cái nắng gay gắt, mùi của mắm tôm giống như thế. Không đơn thuần là mắm lên men từ tôm trong lọ, đầu bếp Jerald Head còn khuấy cùng với ớt đỏ thái lát và vài giọt chanh tươi, tạo ra một loại nước chấm mùi khó ngửi nhưng ăn rất ngon", tác giả Pete Wells viết.

Đậu phụ, chả cốm... đều do Jerald và Nhung chế biến. Ảnh: @mam.nyc.

Pete Wells được tận mắt nhìn thấy và thưởng thức đậu phụ vừa rán. Anh miêu tả đậu phụ có lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong ăn khá giống phô mai mozzarella, ngon hơn những loại đậu phụ anh từng ăn qua. Trong mẹt bún đậu, dồi heo là món anh yêu thích nhất.

Ngoài ra, cây bút của tờ báo The New York Times cũng phấn khích khi thấy nhà hàng đặt bàn ghế nhựa Việt Nam trên vỉa hè. "Thực khách thường ngồi trên vỉa hè hoặc dọc theo tường gạch của sân chơi, xung quanh có người đi bộ, chó và xe cộ qua lại. Cảm giác như đang ăn trưa ở Hà Nội", tác giả này cho biết.

Chủ nhà hàng tâm sự: "Một số thực khách không ăn được bún đậu mắm tôm, nhưng họ vẫn thử trải nghiệm và đánh giá cao ẩm thực Việt Nam. Nhà hàng rất may mắn khi tác giả Pete Wells hiểu được trải nghiệm ẩm thực đường phố Việt Nam mà chúng tôi muốn mang lại. Căn bếp khá nhỏ, chỉ có vài dụng cụ nấu nướng và chiếc chảo rán. Thứ chúng tôi chú trọng là chất lượng của từng món ăn".

Với Jerald Head và Nhung Đào, món bún đậu mắm tôm và văn hóa dùng thức ăn ở vỉa hè của Việt Nam được sự đón nhận nồng nhiệt của bạn bè quốc tế khiến họ cảm thấy tự hào. Trong tương lai, cả 2 sẽ mở thêm chi nhánh và giới thiệu nhiều món ăn khác của Việt Nam.