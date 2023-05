Nguyên nhân khiến "đại ca" xã hội đen Hoàn "Xuyến" bị bắt?

Hoàn "Xuyến" dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rựa phát đến thửa đất tại xã Tân Lâm chém ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) trọng thương.

Theo báo Công an Nhân dân, tối ngày 14/5, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (còn gọi là Hoàn Xuyến, SN 1975, ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an khám nhà riêng của Hoàn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, vào ngày 9/5, Hoàn "Xuyến" dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rựa phát đến thửa đất tại xã Tân Lâm chém ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) trọng thương.

Nguyên nhân được xác định là do năm 2022, ông Nguyễn Văn Hoàn cho ông Nguyễn Hoàng Khải thuê lại thửa đất rừng (diện 135) tại để trồng sầu riêng, tờ Tri thức Trực tuyến đưa tin.

Thời điểm đó, 2 bên thỏa thuận, ông Hoàn cho ông Khải thuê mảnh đất nói trên để trồng sầu riêng trong vòng 10 năm. Thời gian đầu khi xuống giống, ông Hoàn bỏ cây giống và phân bón lót . Thuê được một năm, ông Hoàn có ý đòi lại thửa đất, nên 2 bên phát sinh mâu thuẫn.

Đến chiều ngày 9/5, ông Hoàn dẫn nhiều người đến thửa đất rồi xảy ra xô xát. Tại đây, nhóm người bên phía ông Hoàn dùng rựa truy đuổi và chém ông Khải bị thương phải đi bệnh viện.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Hoàn "Xuyến” nổi tiếng ở huyện Di Linh vì nhiều hành vi giang hồ, côn đồ, có nhiều tiền án, tiền sự về tội “cố ý gây thương tích”.

