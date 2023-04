Nhan sắc đỉnh cao của Suzy trên thảm đỏ, không hổ danh là "nữ thần Baeksang"

Baeksang Arts Awards 2023 diễn ra vào tối 28/4 là sự kiện quan trọng của làng giải trí xứ Hàn, quy tụ dàn sao hạng A đầy quyền lực. Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, IU, Park Eun Bin, Jung Kyung Ho, Ryu Jun Yeol, Suzy, Park Bo Gum, Thang Duy, Lee Byung Hun... cùng nhiều tên tuổi lớn có những tác phẩm nổi bật trong năm qua đều xuất hiện.

Đặc biệt, Suzy không chỉ được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Best Actress) mảng truyền hình, mà còn xuất hiện với vai trò MC của lễ trao giải. Được biết, đây là lần đầu tiên Suzy được đề cử giải thưởng này nhưng đã 7 năm liên tiếp cô tham dự Baeksang với vai trò MC. Nhiều người hâm mộ ưu ái đặt cho Suzy biệt danh "nữ thần Baeksang", "biểu tượng Baeksang" bởi những lần xuất hiện "hết nước chấm" của cô nàng tại sự kiện danh giá này.

Trên thảm đỏ cũng như sân khấu tối 28/4, Suzy không khiến khán giả thất vọng khi biến đổi linh hoạt xuất sắc 2 outfit mà bộ nào cũng xinh đẹp lung linh như tiên nữ. Cô nàng phủ sóng cả mạng xã hội Hàn Quốc, Trung Quốc lẫn Twitter. Dù là ảnh báo chụp không chỉnh sửa hay ảnh do fan ghi lại thì Suzy vẫn xinh đẹp tỏa sáng rạng rỡ.

Những bộ phim đình đám mà Suzy tham gia có thể kể đến như "Dream High", "Big", "Gu Family Book", "Uncontrollably Fond", "While You Were Sleeping", "Start-Up", "Vagabond" và mới đây nhất là "Anna". Từ những nghi ngại ban đầu, Suzy dần chứng minh thực lực của mình và nhận về nhiều lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất.