Nỗi đau trong gia đình nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong ở Hà Nội

Nhìn trân trân vào ban thờ khói hương nghi ngút, bà Phùng Thị Kim Huê (53 tuổi, thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) nghẹn ngào nhớ về những giây phút cuối cùng với con trai.

Theo lời người mẹ, tranh thủ trước giờ trực chiều (từ 14 giờ đến 23 giờ), sáng 28/3, anh Vũ Trung D. ở nhà chơi cùng đứa con 2 tuổi. Gần trưa, theo thói quen, anh nấu cơm cho cả nhà. Bà Huê chẳng thể ngờ, đó là bữa cơm cuối cùng gia đình được quây quần bên nhau.

"Lúc D. đi làm, cháu tôi cứ khóc đòi theo bố. Tôi dỗ cháu, nói tối về bố bế. Không ngờ con đi mà chẳng về nữa…", bà Huê nói trong nước mắt.

Chiều hôm ấy, đang nấu cơm dưới bếp, bà Huê nghe con dâu khóc, nói rằng đồng nghiệp của chồng báo tin D. đang làm việc thì gặp tai nạn. Bà vội nhờ em dâu chở đến Bệnh viện Trâu Quỳ (Gia Lâm), thấy con trai đang nằm bất động với những vết thương nghiêm trọng ở phần đầu, máu chảy nhiều từ hai tai.

Người mẹ dự cảm có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn tha thiết xin chuyển con lên Bệnh viện Việt Đức, mong "còn nước còn tát".

"Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ bảo muốn cứu cháu lắm nhưng không được. Thôi, gia đình đưa cháu về. Vậy là con tôi cứ thế ra đi", người mẹ không ngừng khóc.

Khi đến bệnh viện, nghe đồng nghiệp của anh D. kể lại diễn biến sự việc, bà Huê đau như đứt từng khúc ruột.

"Tôi bủn rủn hết chân tay. Con trai tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn hết lòng vì công việc, được cư dân khu đô thị yêu quý. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này. Số tôi sao lại khổ thế?", bà Huê đau xót nói.

Nhiều người thân trong gia đình cũng không ngừng rơi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của nam bảo vệ 26 tuổi. "Đau đớn nhất là khi khâm liệm, đứa con trai 2 tuổi không biết gì vẫn cứ bi bô gọi bố rồi nhoẻn miệng cười", người nhà anh D. chia sẻ.

Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Huê cho biết, năm anh D. học lớp 12, người bố không may đột tử. Người mẹ một mình gồng gánh nuôi D. và hai con gái. Thương mẹ, anh nghỉ học, đi làm sớm rồi lập gia đình năm 24 tuổi. Vợ chồng anh sinh được 2 con trai (một bé 28 tháng tuổi và một bé chưa đầy 3 tháng tuổi).

Bố mất sớm, hai chị gái đã lập gia đình riêng, anh D. trở thành lao động chính trong nhà. Đồng lương từ công việc bảo vệ giúp anh trang trải cuộc sống, nuôi mẹ già, vợ và hai con nhỏ. Bà Huê mắc nhiều bệnh nền (huyết áp, sỏi thận, gan nhiễm mỡ) nên mấy năm nay chỉ ở nhà trông cháu. Vợ của anh D., vì ba năm sinh liên tiếp 2 con nhỏ nên chưa thể đi làm.

Thường ngày, D. là người sống tình cảm. Mỗi lần bà Huê ốm đau, anh thường thức trắng đêm chăm mẹ. Ngồi trước bàn thờ con trai, nghĩ đến sau này không biết trông cậy vào ai, bà không khỏi xót xa.

Nhắc đến con dâu, đôi mắt người mẹ đỏ hoe: "Ông nhà tôi đột ngột ra đi, giờ đến con dâu tôi cũng thành góa phụ. Cùng cảnh phụ nữ, tôi càng thương cháu hơn".

Về phía gia đình tài xế taxi, bà Huê cho biết, đêm hôm xảy ra sự việc, vợ và anh của người này đã tới nói lời xin lỗi và mong thông cảm.

Trên ban thờ của anh D. là tấm giấy khen "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn" do công ty trao tặng.