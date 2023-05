Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nguyên Chủ tịch Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Doãn Văn Hưởng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tối 18/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thông tin, thực hiện việc điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT ngày 23/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với một số người có liên quan.

Cụ thể, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, sinh năm 1960; đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 025, đường Cù Chính Lan, Tổ 10, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Doãn Văn Hưởng, sinh năm 1956; đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Ngô Đức Hoàng, sinh năm 1974, Chuyên viên phòng Kế hoạch-Tài chính, Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 17, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; hiện ở tại Phòng 1505B2, Chung cư 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)