Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Khởi tố mẹ cháu bé và nhân tình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Thị Thảo Nguyên (mẹ ruột bé trai) về tội Hành hạ người khác, còn người tình của bị can này bị khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế- xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 18/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về vụ việc bé trai 3 tuổi, ở huyện Hóc Môn nghi bị ép hút ma túy mà mạng xã hội đăng tải vào cuối tháng 3/2023.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ ruột bé trai) về tội Hành hạ người khác. Bên cạnh đó, ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can do Nguyên đang mang thai 31 tuần.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi, người tình của Nguyên) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí thông tin trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 người liên quan vụ bé trai có dấu hiệu bị hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy đá. Qua làm việc, bước đầu cả hai khai nhận chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé.

Nạn nhân là bé A.T. (3 tuổi), con trai của anh N.M.T., 31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM. Anh T. kể, năm 2018, anh và Nguyên kết hôn, có với nhau hai người con là bé A.T và một bé gái tên A.N (5 tuổi).

Tới năm 2021, do mâu thuẫn nên Nguyên đưa hai con ra ngoài ở rồi sống chung với người đàn ông tên Bậm. Vào tháng 12/2022, anh T. biết vợ có sử dụng ma túy nên đón con gái về nuôi, còn con trai do Nguyên chăm sóc.

Ngày 22/3/2023, anh T. hỏi mượn điện thoại của Nguyên về việc bán hàng trên mạng xã hội và được đồng ý. Sau đó, anh T. phát hiện nhiều đoạn clip con trai anh nghi bị ép sử dụng ma túy nên đã tải về. Tối ngày 24/3, anh T. đã đăng thông tin, hình ảnh lên Facebook cá nhân.

Bé trai nghi bị ép hút ma túy. Ảnh: Dân Trí

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, truy xét. Ngàyy 26/3, các trinh sát bắt giữ Bậm khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Khám xét chỗ ở của Bậm, cơ quan chức năng thu giữ 0,21 g ma túy và một số tang vật liên quan. Bậm và Nguyên cũng được xác định dương tính với ma túy, còn cháu A.T âm tính và đã được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Đinh Kim (T/h)