Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày 18/1, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên thăm, chúc Tết thương binh Lê Văn Bình

Tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã đến thăm ông Lê Văn Bình, ở thôn Vực, là thương binh chống Mỹ và cụ Ngô Tạo An - một người cao tuổi mẫu mực, ở thôn Nội.

Ông Lê Văn Bình (SN 1953) là thương binh 28%, nhập ngũ ngày 6/9/1971, bị thương ngày 15/6/1972 tại Tích Tường - Quảng Trị. Thời điểm bị thương, ông bị bom vùi, chấn động não, có di chứng nhẹ, điếc hai tai. Sau khi giải ngũ, ông công tác tại Học viện chính trị - Bộ quốc phòng và hiện đã nghỉ hưu, rất tích cực tham gia công tác xã hội, là Chủ tịch Hội cựu giáo chức của xã. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên tặng quà, chúc Tết gia đình cụ Ngô Tạo An

Cụ Ngô Tạo An (SN 1934, năm nay tròn 90 tuổi) là một trong những người cao tuổi gương mẫu ở xã Thanh Liệt. Tuy đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ An vẫn minh mẫn, sống vui sống khỏe, giúp ích cho con cháu. Nhiều năm liền, cụ An tham gia trong đội tế của Hội người cao tuổi xã Thanh Liệt, mấy năm gần đây mới nghỉ. Hai cụ sống hiền hòa, đức độ, được bà con làng xóm quý mến. Cả hai cụ đều không có chế độ hưu trí, chỉ hưởng chế độ trợ cấp cho người trên 80 tuổi hàng tháng. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên; đồng thời khẳng định, những năm qua, chủ trương chăm lo để mọi người dân có Tết ấm no, an toàn luôn được lãnh đạo Thành phố quan tâm, giao các ngành, các cấp triển khai cụ thể, thiết thực. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên mong muốn các đối tượng chính sách, các cụ cao tuổi và các gia đình tiếp tục phát huy những việc làm tích cực, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, thương binh Lê Văn Bình và cụ Ngô Tạo An cho biết, bản thân luôn xác định theo Đảng, Nhà nước, không ngừng tu dưỡng, chăm lo và giáo dục con, cháu sống tốt đẹp, có ích cho xã hội.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, đóng trên địa bàn xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Lê Hải