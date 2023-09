Phố cổ Hội An lưa thưa du khách trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

Văn hóa thế giới, đón lượng khách rất ít." data-alt="Theo ghi nhận của PV VTC News, trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (1-4/9), Đô thị cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) - Di sản Văn hóa thế giới, đón lượng khách rất ít." data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="view_mode:media.embedded" data-entity-embed-display-settings="Theo ghi nhận của PV VTC News, trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (1-4/9), Đô thị cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) - Di sản Văn hóa thế giới, đón lượng khách rất ít." data-entity-type="media" data-entity-uuid="ca912ef3-8b07-47df-808f-c62e4fc4927f" data-langcode="vi" data-large-size="1200x800" data-large-src="https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2023-09/1_5.jpg" data-medium-size="800x533" data-medium-src="https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/medium/public/2023-09/1_5.jpg" data-title="Theo ghi nhận của PV VTC News, trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (1-4/9), Đô thị cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) - Di sản Văn hóa thế giới, đón lượng khách rất ít." style="width: 800px" title="Theo ghi nhận của PV VTC News, trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (1-4/9), Đô thị cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) - Di sản Văn hóa thế giới, đón lượng khách rất ít.">