Phó giám đốc ngân hàng đến trụ sở bất ngờ bị ... bảo vệ đánh

Một Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Nghệ An bất ngờ bị bảo vệ đánh ngay tại trụ sở làm việc

Tối ngày 11-10, một lãnh đạo chi nhánh ngân hàng ở Nghệ An xác nhận có việc một phó giám đốc chi nhánh Tây Nghệ An bị bảo vệ đánh. Tuy nhiên, người bị đánh không bị thương, sự việc không nghiêm trọng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào chiều 10-10, ông T.A.T., Phó giám đốc chi nhánh Tây Nghệ An của ngân hàng, khi đi trong khuôn viên ngân hàng đã gặp bảo vệ của cơ quan là anh Phan Trần M. (SN 1994, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Người này bất ngờ xông vào đánh ông T., do kịp thời né tránh nên ông T. không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Được biết, bảo vệ đánh ông T. là nhân viên một công ty bảo vệ có trụ sở ở TP Vinh, Nghệ An. Người này mới vào làm việc tại công ty khoảng được 3 tháng.

Sau khi xảy ra sự việc, anh ta được đi kiểm tra lại sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được các bên liên quan phối hợp để giải quyết.

Hải Vũ