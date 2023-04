Quảng Trị: Tranh cãi khi một cán bộ biên phòng bị CSGT bắt đo nồng độ cồn

Nhiều clip quay lại cảnh Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm tra tổ công tác CSGT sau khi cán bộ biên phòng bị lập biên bản vì không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 29/4, trả lời PV VTC News, ông Trần Xuân Anh - Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận, vừa nhận được báo cáo sơ bộ liên quan đến sự việc lùm xùm giữa lực lượng thuộc Đội CSGT Công an huyện Triệu Phong và Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị).

Theo nguồn tin riêng của PV VTC News, Công an huyện Triệu Phong trước đó có văn bản gửi Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong để báo cáo việc một số cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân cản trở công tác kiểm tra nồng độ cồn của tổ tuần tra, kiểm soát Công an huyện Triệu Phong.

Lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Triệu Vân bị phản ánh có hành vi cản trở công tác kiểm tra nồng độ cồn của tổ tuần tra, kiểm soát Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị). (Ảnh: Cắt từ clip)

Cụ thể, tối ngày 22/4, Tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn của lực lượng CSGT - Trật tự Công an huyện Triệu Phong thực hiện tuần tra kiểm soát tại một điểm trên đường quốc lộ 49C thuộc xã Triệu An (huyện Triệu Phong). Gần 20h30 cùng ngày, tổ công tác thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với một chủ phương tiện mang biển số 74H1... do anh L.T.T cầm lái nhưng người này không chấp hành.

Sau đó, tổ công tác lập biên bản, giữ phương tiện về lỗi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Qua kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm, tổ công tác phát hiện anh L.T.T là cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân.

Sau đó, Trung tá Hoàng Bách Tùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng với một số cán bộ chiến sĩ đi trên ba xe ô tô đến hiện trường, nơi tổ công tác xử lý nồng độ cồn làm việc. Lúc này trung tá Hoàng Bách Tùng muốn trao đổi với tổ công tác về vi phạm của anh L.T.T và muốn trao trả lại phương tiện nhưng tổ công tác giải thích rõ về hành vi vi phạm của anh L.T.T.

Sau đó, các chiến sĩ bộ đội biên phòng triển khai đội hình kiểm tra, yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát của CSGT - Trật tự Công an huyện Triệu Phong không rời khỏi vị trí và gây cản trở quá trình làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Đồn Biên phòng Triệu Vân gửi UBND huyện và Công an huyện Triệu Phong thì vào thời điểm đó, lực lượng của đơn vị tổ chức tuần tra từ xã Triệu Vân đến xã Triệu An (huyện Triệu Phong). Khi đến địa điểm trên thì phát hiện sáu người mặc cảnh phục CSGT, nhưng chưa xác định thuộc đơn vị nào do đồn chưa nhận được thông báo theo quy định.

Lúc này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về quản lý người và phương tiện trong khu vực biên giới, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Triệu Vân yêu cầu sáu chiến sĩ CSGT xuất trình các loại giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên thời điểm này lực lượng CSGT không chấp hành. Sau đó, lực lượng Đồn Biên phòng Triệu Vân lập biên bản vụ việc.