Rita Ora bị chỉ trích mặc trần trụi

Ca sĩ Rita Ora cho biết Madonna là người đã truyền cảm hứng cho cô làm điều mình muốn bất chấp những nhận xét tiêu cực.

Trả lời phỏng vấn Glamour UK ngày 11/5, Rita Ora nói rằng phụ nữ trong ngành giải trí bị phân biệt đối xử khi mặc đồ hở hang. Cô chia sẻ: "Trên hành trình sự nghiệp, tôi luôn bị mọi người đánh giá những gì tôi mặc. Họ bảo tôi quá trần trụi".

Có nhiều bình luận nhận xét Ora lựa chọn trang phục không hợp với nữ giới, đôi khi chạm đến ranh giới của sự phản cảm, thô tục. Một số người còn tỏ ra thắc mắc tại sao ca sĩ 33 tuổi không biết ngại khi thường xuyên khoe da thịt.

Về điều này, Ora - cô gái diện trang phục bằng cao su trong suốt của Avellano hồi tháng 1 - cho biết được truyền cảm hứng bởi Madonna, người phụ nữ không bao giờ sợ hãi trước những lời xúc phạm vì dám theo đuổi phong cách mình mong muốn.

"Madonna biết không phải ai cũng đồng tình với chị ấy, nhưng chị ấy vẫn làm điều đó. Suy nghĩ của chị ấy truyền cảm hứng để tôi trở nên phô trương hơn, và đôi khi hành xử kỳ quặc hơn trong mọi thứ: cách ăn mặc, phát ngôn... Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ người hâm mộ sẽ thích con người tôi hiện tại", nữ ca sĩ trải lòng.

Rita Ora không ngại bị chỉ trích vì mặc hở. Ảnh: Page Six.

Cũng tại buổi phỏng vấn, cựu giám khảo America's Next Top Model chia sẻ về bộ váy cưới trong hôn lễ bí mật với Taika Waititi, đạo diễn bom tấn Thor: Love and Thunder, vào tháng 8/2022.

"Tôi chưa bao giờ quên chiếc váy từng nhìn thấy trong show diễn năm 2018 của Tom Ford. Đó là váy ren trắng kết hợp mạng che mặt dài chạm sàn. Điều xảy ra tiếp theo giống như phim vậy. Tôi đến cửa hàng của anh ấy để xem có váy cưới nào không. Và ngay trước mắt tôi là chiếc váy cưới này. Thật kỳ lạ", cô nhớ lại.

Rita Ora sinh năm 1990 tại Anh. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh nổi tiếng. Tên tuổi của Ora nổi lên những ca khúc như I Will Never Let You Down, For you, Anywhere, Body on Me.. Ngoài âm nhạc, Ora có sức ảnh hưởng đến làng mốt.