Sao nhí có đôi mắt ám ảnh ở Hồi Ức Của Một Geisha sau 18 năm

Năm 12 tuổi, Ohgo Suzuka vào vai nhân vật Sayuri Nitta khi nhỏ trong bộ phim Hồi Ức Của Một Geisha. Tham gia phim với những tên tuổi lớn như Chương Tử Di, Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh, nhưng Ohgo Suzuka không bị lép vế mà ngược lại, vẻ đẹp ngây ngô giúp cô để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả.

Hồi Ức Của Một Geisha là bộ phim điện ảnh dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Arthur Golden. Khi lên sóng vào năm 2005, phim đã đạt được nhiều thành công vang dội, góp phần đưa tên tuổi dàn diễn viên chính như Chương Tử Di, Ken Watanabe, Dương Tử Quỳnh, Củng Lợi... vang xa. Ngoài ra, cô bé Suzuka , khi đó 12 tuổi, đảm nhận vai nữ chính Chiyo lúc nhỏ cũng gây chú ý không kém.

Trong phim, Ohgo Suzuka hóa thành nhân vật Sayuri Nitta - bé gái bị cha bán vào nhà kỹ nữ, thường xuyên chịu đòn roi. Nhiều khán giả và giới phê bình đã ca ngợi Ohgo Suzuka vì khả năng thể hiện tình cảm, năng lượng và tính cách phức tạp của nhân vật Sayuri trong quá trình trưởng thành từ một cô bé gái đáng yêu đến một nữ geisha kiêu hãnh. Cô đã hồi sinh hình ảnh và tính cách của nhân vật từ cuốn tiểu thuyết thành công cùng tên của Arthur Golden, đề cao sự kiên trì, lòng tự trọng và nhiệt thành của nhân vật chính.

Đặc biệt đôi mắt ướt màu xám, trong veo, mơ màng của Ohgo Suzuka tạo điểm nhấn để người xem nhớ về nhân vật. Để theo sát tạo hình nhân vật trong nguyên tác, màu sắc đôi mắt là kết quả của kính áp tròng, song nữ diễn viên nhí vẫn có được sự công nhận của công chúng. Ohgo Suzuka được gọi là “thiên thần có đôi mắt đẹp nhất Nhật Bản” nhờ đôi mắt biết nói. Thành công của bộ phim khiến cô đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc tại Japan Film Critics Award khi mới 12 tuổi.

Với hình ảnh quá thành công trong phim, nhiều người lo rằng cô không vượt qua cái bóng của thời bé. Nhan sắc hiện tại của Ohgo Suzuka cũng không được đánh giá cao khi hình tượng cô bé Sayuri Nitta đã hằn sâu trong tâm trí nhiều người.

Tạo hình Sayuri Nitta ngày nhỏ trở thành biểu tượng điện ảnh, được công chúng nhắc đến không kém cạnh nữ chính Chương Tử Di.

Sau đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, diễn viên sinh năm 1993 cũng đã chú trọng vào học tập và công việc khác ngoài lĩnh vực nghệ thuật. Cô đã theo học đại học và tốt nghiệp ngành Quản lý Văn hóa tại Đại học Meiji ở Tokyo, Nhật Bản. Ngoài ra, cô cũng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang và công việc từ thiện, hỗ trợ các hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận Compassion International.

Sau đó, Ohgo Suzuka tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí Nhật Bản và tham gia vào nhiều dự án điện ảnh, truyền hình khác như Kamen Rider Zero-One the Movie: REAL×TIME (2020), I Was A Secret Bitch (2019), The Mourner (2015), The Ode to Joy (2006)…

Hiện tại, Ohgo Suzuka vẫn hoạt động trong ngành giải trí Nhật Bản nhưng không còn nổi tiếng như thời kỳ đỉnh cao sau vai diễn Sayuri trong Hồi Ức Của Một Geisha. Cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng tập trung vào các dự án nhỏ hơn, bao gồm phim truyền hình và các hoạt động khác trong ngành giải trí.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày, gương mặt của Ohgo Suzuka không khác xưa nhiều nhưng theo nhiều nhận xét của khán giả, cô không còn giữ được nét thanh thuần như hồi nhỏ.