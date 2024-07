Sao Việt 23/7: Vợ Tự Long tăng gần 30 kg khi bầu lần 3; Hình ảnh mới của NSND Công Lý

"Những ngày mẹ bận đi làm. Hôm nay, đưa bạn bé theo mẹ đến Đài. Mẹ thì lo việc của mẹ, bạn ấy cứ chạy ra chạy vào, líu ríu mượn điện thoại trước khi mẹ vào trường quay. Tưởng đâu tranh thủ lúc mẹ bận ghi hình, mượn máy ngồi chơi cho đỡ chán. Ai ngờ dẫn xong, thấy bạn ấy dặn dò cẩn thận: “Mẹ xem con chụp mẹ có xinh không!?”

Thì ra, lúc đang dẫn, bạn ấy ngồi ngoài phòng máy chụp mẹ qua tấm kính cách âm. Hơi mờ một tí, nhưng không phải dùng app thế lại hay. Và chị mẹ được lãi toàn hình đẹp thế này", hình ảnh Đan Lê do con trai chụp lại.

Bà xã Tự Long cũng nhắn gửi đến con và công khai ảnh lúc đi sinh nặng hơn 80 kg: "Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ 2 tuổi. Thánh dỗi hờn, thánh tự ái, thánh rên rỉ của bố. Phải nói là ngày chỉ dỗi tầm 20 lần thôi ít lắm. Cũng là lý do duy nhất ngày ấy khiến mẹ tăng từ 53kg -> 80kg.

Con đến với bố mẹ rất bất ngờ nên là những gì về con đều như vậy, cậu bé chưa tròn 2 tuổi đã biết đi xe đạp vừa nhanh vừa giỏi, biết nhảy múa, nhào lộn. Con nhận biết và nói rõ các con vật, bắt chước tiếng kêu của các con vật ko sai tí nào. Chúc con luôn mạnh khoẻ, thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn. Bớt dỗi đi 1 tí... Yêu Bách".

NSND Công Lý là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau bạo bệnh, "cô Đẩu" trở lại cơ quan làm việc. Trong clip mới do các thành viên Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ về buổi họp phục dựng vở diễn "Điệp Khúc Vi-rút", nghệ sĩ Công Lý xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, khỏe mạnh. Điều này khiến fans thầm mong anh sớm có thêm các vai diễn ấn tượng trên cả sân khấu và màn ảnh nhỏ.

Diva Thanh Lam đón: "Ngày mới an lành".

Hạnh phúc bình dị của Ngọc Quyên ở trời Tây: "Mùa hè của gia đình em. Lâu lắm mới đưa được đưa cả nhà đi Miami. Em vui quá nói nhiều ơi là nhiều cái gì cũng hỏi mà đau cả đầu. Dù bay 5 tiếng, 1 tiếng rưỡi đợi xe vậy vờ, rồi 40 phút do em nhấn lộn địa chỉ. Nhưng cuối cùng cả nhà đều vui".

"Người khác đối với mình thế nào đó là nghiệp của họ. Mình đối với người khác thế nào, đó là nghiệp của mình", Khánh My chiêm nghiệm.

Đào Hoàng Yến check-in ở Hoa Lư - Ninh Bình: "Nhà có 4 mẹ con! Con nó bảo con chụp ảnh với Mẹ có bao giờ đẹp đâu, mẹ đừng up. Mẹ có up iếc gì đâu. Mẹ chỉ đăng bài nhờ Facebook giữ hộ khoảnh khắc đáng yêu này thôi mà".

Ca sĩ Bảo Trâm chúc mừng sinh nhật bố: "Mỗi một con thuyền có một người thuyền trưởng lèo lái để vượt qua mọi sóng gió. Hạnh phúc vì người thuyền trưởng hơn 60 tuổi đời, đã đưa con thuyền từ nhẹ tênh, vượt những con sóng lớn, tới nay thuyền đã lớn thêm nhiều, tôm cá trĩu nặng, vẫn phăm phăm tiến về phía trước.

Bố là tấm gương về sự kiên trì, tầm nhìn xa và sự cân bằng trong bố giúp cho chúng con có nền tảng vững vàng và nhìn cuộc sống một cách đúng đắn, và bố là điểm tựa tinh thần (và cả vật chất) mỗi khi con chơi vơi. Và cảm ơn người bạn đồng hành của bố, mẹ yêu của con. Mẹ là thử thách lớn nhất nhưng cũng là kim bài sịn sò nhất của bố. Chúc tình cảm tuổi hưu của bố mẹ sẽ thật thăng hoa và viên mãn".

Hoa hậu Ngọc Châu: "Cầu cho an bình, an lạc và an yên".