Sự trở lại không mấy ấn tượng của Shazam

Theo đánh giá của giới phê bình, "Shazam! Fury of the Gods" còn nhiều "xước xát" trong kịch bản và chưa có sự đột phá. Phim mang hơi hướng giải trí đơn thuần với những câu thoại gây cười và ghi điểm với âm nhạc. Phong cách đạo diễn David F. Sandberg vẫn giống như trong phần 1 và việc thiếu chủ động đổi mới biến "Shazam" phần 2 trở thành một bước lùi của chính ông. Tác phẩm an toàn, dễ đoán, không để lại ấn tượng mạnh mẽ xuyên suốt thời lượng 130 phút của phim.

"Shazam! Fury of the Gods" lấy bối cảnh sau những sự kiện của phần trước đó ra mắt năm 2019. Nhân vật Billy Batson nay đã đến lứa tuổi thành niên. Cậu cùng các anh chị em đã dần thích nghi với các quyền năng của mình, tích cực sử dụng chúng để “giúp ích” cho xã hội. Thời điểm này, 3 người con gái của vị thần cổ đại Atlas là Hespera, Kalypso và Anthea bất ngờ trỗi dậy. Họ chiếm lại cây quyền trượng, với mục đích hồi sinh nguồn pháp thuật, trả thù cho cha. Các thành viên trong nhóm Shazam phải hợp lực ngăn chặn âm mưu này, bảo vệ Trái Đất khỏi mối nguy hại diệt vong...

Thoạt đầu, "Shazam: Fury of the Gods" dự kiến ra rạp vào ngày 21/12/2022, nhưng sau đó bị dời lịch chiếu sang ngày 17/3. Tuy nhà sản xuất chưa đưa ra bất kỳ giải thích cho quyết định này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng hãng phim muốn tránh thời điểm vừa ra mắt "Avatar: The Way of Water" - "siêu bom tấn" của đạo diễn James Cameron.

"Shazam! Fury of the Gods" là bộ phim siêu anh hùng dựa trên nhân vật gốc Shazam của DC Comics. Đây là dự án điện ảnh thứ 12 của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU), đồng thời là "phát súng" khởi động của hãng trong năm 2023.

Xét trên bình diện quốc tế, "Shazam! Fury of the Gods"đã thu về 35 triệu USD từ 77 thị trường nước ngoài, nâng tổng doanh thu của phim lên 65,5 triệu USD. Phim do DC Studios/New Line sản xuất, Warner Bros. phân phối và có sự tham gia của dàn diễn viên Zachary Levi, Asher Angel, Adam Brody và Rachel Zegler, tiêu tốn hơn 125 triệu USD kinh phí thực hiện, chưa kể chi phí tiếp thị và quảng bá.

Các tác phẩm còn lại trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ gồm:

2. Scream VI - 17,5 triệu USD

3. Creed III - 15,4 triệu USD

4. 65 - 5,8 triệu USD

5. Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 4,1 triệu USD

6. Cocaine Bear - 3,9 triệu USD

7. Jesus Revolution - 3,5 triệu USD

8. Champions - 3 triệu USD

9. Avatar: The Way of Water - 1,9 triệu USD

10. Puss in Boots: The Last Wish - 1,5 triệu USD.