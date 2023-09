Tạm dừng xét xử vụ tranh chấp tài sản của Đức An - Ngọc Thúy

Thẩm phán thông báo dừng phiên tòa xét xử vụ kiện giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy để thu thập, xác minh một số chứng cứ.

Trước đó, phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn - doanh nhân Đức An, 61 tuổi, và bị đơn là cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, 43 tuổi, diễn ra sáng 20/9.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM hỏi các đương sự những vấn đề liên quan đến khối tài sản tranh chấp.

Trong đơn khởi kiện, ông Đức An đề nghị tòa công nhận mình là chủ sở hữu 9 căn hộ (5 căn Avalon, 4 căn Sailing Tower) tại phường Bến Nghé, quận Một, TP HCM. Ông cũng đưa tài liệu chứng minh Ngọc Thúy đã cho một số tổ chức, cá nhân thuê các căn hộ trên từ năm 2007, lợi tức ước tính 100 tỷ đồng, nên yêu cầu cô trả lại số tiền này.

Với các chứng cứ nguyên đơn đưa, bị đơn cho rằng đây là bản sao và thời gian đã lâu nên không nhớ rõ. Phía Ngọc Thúy đề nghị ông An cung cấp bản chính để xác thực, đại diện ông An phản hồi sẽ bổ sung sau.

Nguyên đơn nói khối tài sản trên hình thành từ tiền ông Đức An gửi về cho vợ cũ, tổng cộng là ba triệu USD. Số tiền này được rút ra từ tài khoản hơn 13 triệu USD trong ngân hàng Mỹ, chuyển về nước thông qua công ty dịch vụ.

Đại diện Ngọc Thúy cho rằng đây là tài sản chung được tạo lập trong quá trình hôn nhân nên phải chia đôi, đề nghị nhận lại 9 căn hộ trên và thanh toán cho ông An số tiền bằng 50% giá trị tài sản.

Ngọc Thúy cũng đề nghị tòa xem xét công sức đóng góp của mình trong quá trình đầu tư, làm mới các căn hộ để cho thuê.

Đại diện của ông Nguyễn Đức An.

Tại tòa, đại diện nguyên đơn nói ông An đã gửi số tiền hơn 13 triệu USD cho Ngọc Thúy nhưng chỉ chứng minh được 45 tỷ đồng và 700.000 USD. Bị đơn thừa nhận ông Đức An chuyển số tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD nhưng theo cô, đây là tài sản chung của vợ chồng, ngoài ra cô không nhận thêm khoản nào khác.

Nguyên đơn khai: ông An còn chuyển cho Ngọc Thúy khoảng hai triệu USD mua mảnh đất hơn 600 m2 trị giá 35 tỷ đồng tại Thảo Điền, TP Thủ Đức. Bị đơn phản hồi khu đất trên được chuyển nhượng với giá hơn một tỷ đồng, tiền để mua do ông An chuyển nhưng là tài sản chung trong quá trình hôn nhân.

Cuối phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát hỏi nguyên đơn về giải quyết tài sản khi có phán quyết, phía ông An trình bày: "Nếu hội đồng xét xử chấp nhận những yêu cầu từ ông, các tài sản sẽ chuyển về tài khoản của hai con chung giữa ông An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Các con chưa 18 tuổi nên khối tài sản sẽ do người đại diện của hai bé quản lý".

Chiều 20/9, phiên tòa tạm dừng và dự kiến mở lại ngày 16/10.

