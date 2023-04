Tàu lượn siêu tốc đột ngột dừng lại, người chơi phải tự đi xuống từ độ cao hơn 70m

Tàu lượn siêu tốc luôn trò chơi ưa thích của nhiều bạn trẻ khi đến công viên giải trí. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu con tàu đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách đỉnh cao nhất vài mét.

The Sun đưa tin, sự cố bất ngờ trên mới đây đã xảy ra với tàu lượn Big One tại khu giải trí Blackpool Pleasure Beach (Vương Quốc Anh) khiến cả người chơi và người chứng kiến trải qua một phen kinh sợ.

Theo đó, do gió lớn gây nguy hiểm nên nhân viên điều khiển trò chơi đã buộc phải cho con tàu cho dừng lại khi chỉ còn cách đỉnh cao nhất (72m) của đường ray vài mét.

Đại diện của khu giải trí cho biết: “Vào lúc 14h50 11/4 (giờ địa phương), Blackpool Pleasure Beach đã buộc phải tạm dừng chuyến tàu siêu tốc Big One do điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột. Tất cả người chơi đi đã được nhân viên trấn an và hộ tống ra khỏi hiện trường an toàn”.

"Do gió giật mạnh, tàu lượn siêu tốc Big One đã ngừng hoạt động trong thời gian còn lại của ngày”, người này nói thêm.

Hình ảnh người chơi đi bộ xuống khỏi tàu lượn cao nhất Vương Quốc Anh. Ảnh: The Sun

Bà Georgina Harrison, quản lý khách sạn King's Boutique nơi có thẻ nhìn thằng ra Big One cho biết toàn bộ hoạt động sơ tán người chơi khỏi con tàu siêu tốc diễn ra rất trật tự và an toàn.

“Chúng tôi có thể thấy mọi thứ diễn ra trên Big One và tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy điều này mặc dù thỉnh thoảng nó cũng có thể xảy ra”, bà Harrison chia sẻ.

Trong một hình ảnh khác được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, người chơi được hương dẫn di chuyển khỏi con tàu một cách rất bình tĩnh.

Tài khoản giấu tên đã chia sẻ hình ảnh tại khu giải trí kèm dòng trạng thái: “Trời lạnh, mưa và gió khá to. Tuy nhiên, nhân viên đã làm rất tốt để giúp mọi người”.

Được biết, The Big One chính thức được đưa vào hoạt ở khu giải trí Blackpool Pleasure Beach vào năm 1994 và hiện vẫn đang là khu chơi tàu lượn lớn nhất Vương Quốc Anh với độ cao 72m và tốc độ tối đa là 136 km/h.

Phương Uyên (Theo The Sun và The Guardian)