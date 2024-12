Thời điểm không khí lạnh gây mưa, chấm dứt nắng hanh

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 24.12, không khí lạnh gây mưa vài nơi ở Bắc Bộ; mưa to đến rất to ở Trung và Nam Trung Bộ.

Dự báo Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác từ ngày 26.12 do không khí lạnh (Ảnh: Internet)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định khí tượng trong giai đoạn tuần tới (từ ngày 23.12 đến ngày 27.12).

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 23.12, Hà Nội phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Trời rét.

Từ ngày 24 - 27.12, Hà Nội có mưa vài nơi; riêng ngày 26 - 27.12 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét.

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 22 - 23.12, Bắc Bộ phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ ngày 24 - 27.12, Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng ngày 26 - 27.12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Mực nước các sông ở Bắc Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Trung Bộ

Bắc Trung Bộ từ ngày 22 - 27.12 có mưa rải rác; trời rét.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ngày 22.12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía bắc trời rét.

Từ ngày 23 - 26.12, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông;

Ngày 27.12, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 - 27.12.2024, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Trong tuần mực nước các sông khác biến đổi chậm.

Tây Nguyên

Từ ngày 22 - 23.12, Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 24 - 27.12, Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía đông thời kỳ ngày 24 - 25.12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mực nước các sông Tây Nguyên có dao động.

Nam Bộ

Từ ngày 22 - 23.12, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 24 - 27.12, Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng miền đông thời kỳ ngày 24 - 25.12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mực nước các sông Nam Bộ biến đổi theo triều.

Nhận định tình hình hải văn

Từ ngày 22 - 25.12, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) độ cao sóng dao động từ 4 - 6m, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) độ cao sóng phổ biến 3 - 5m, biển động mạnh.

Từ ngày 26 - 27.12, độ cao sóng có Xu hướng giảm dần trên các vùng biển, riêng khu vực Bắc Biển Đông độ cao sóng vẫn duy trì ở mức cao.