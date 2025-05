Thực hư 'lòng se điếu dài 40 m' gây tranh cãi mạng xã hội

Chuyên gia cho biết trên thực tế không thể có đoạn lòng se điếu 40 m vì ruột của một con heo bình thường không dài đến như vậy.

Ngày 5/5, mạng Xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh chủ một quán ăn tại Hà Nội khoe cỗ lòng se điếu dài tới 40 m, nặng 5,8 kg từ heo cái nặng hơn 100 kg. Các nhân viên quán được yêu cầu đứng thành một hàng dài để "đo" lòng. Đoạn video thu hút sự chú ý và gây tranh cãi, nhiều người bày tỏ hoài nghi về tính xác thực, cho rằng đây chỉ là chiêu trò "câu khách".

Trên thực tế, video này đã được chủ quán đăng tải từ tháng 10/2024, nhưng gần đây được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại sau phát ngôn của đầu bếp Võ Quốc - người nổi tiếng trong giới ẩm thực. Trên trang cá nhân, ông Võ Quốc cho biết một học trò chuyên thu mua lòng heo tại các lò mổ ở Hà Nội khẳng định "lòng se điếu thực chất chỉ là bùa phép".

"Chỉ những con heo bị bệnh đường ruột mới xuất hiện dạng lòng này, mà cả chục nghìn con mới có vài con bị, thì lấy đâu ra nhiều như vậy?", nam đầu bếp đặt vấn đề.

Ông cảnh báo người tiêu dùng không nên ăn lòng se điếu và tuyên bố sẵn sàng tặng một tỷ đồng cho ai có thể đến trực tiếp lò mổ và quay lại được cảnh chế biến món lòng này một cách chân thực.

Nhân viên quán xếp hàng "đo" lòng se điếu. Ảnh: @the_se_dieu.

Phóng viên nhiều lần liên hệ với chủ chuỗi nhà hàng trong video "lòng se điếu dài 40 m", nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước tranh cãi trên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, thực tế không thể có đoạn lòng se điếu dài 40 m vì ruột của một con heo bình thường không dài đến như vậy.

"Lòng se điếu chỉ là một đoạn ruột non vốn dĩ chỉ dài vài mét và người ta chỉ chọn một đoạn ngắn nhất định để làm món này", ông Thịnh nói với Tri Thức - Znews.

Theo chuyên gia, lòng se điếu là phần đặc biệt của ruột non heo, có hình dạng xoắn lại giống chiếc điếu cày, bên trong chứa lớp bột màu trắng. Đây được xem là phần ngon, bùi, giòn, rất được ưa chuộng trong ẩm thực truyền thống. Phần lòng se điếu ngon và đặc trưng nhất nằm ở đoạn đầu của ruột non, gần dạ dày.

Lòng se điếu là phần đặc biệt của ruột non lợn, có hình dạng xoắn lại giống chiếc điếu cày, bên trong chứa lớp bột màu trắng. Ảnh: @longtimesquan.

Ông Thịnh cho biết không phải con heo nào cũng có lòng se điếu mà chỉ ở những con heo đực đang phát triển. Điều này khiến nguồn cung của lòng se điếu hạn chế hơn so với các loại lòng khác, đến mức "có tiền cũng không ăn được".

Theo PGS.TS Thịnh, về mặt an toàn thực phẩm, ruột non, nơi xuất hiện lòng se điếu, là khu vực đầu tiên trong hệ tiêu hóa nên nguy cơ nhiễm giun sán thấp hơn. Phần lớn giun sán nếu có sẽ nằm ở đoạn ruột non thứ hai, rồi sau đó di chuyển xuống ruột già để thải ra ngoài. Tuy nhiên, dù là phần nào thì cũng cần được luộc chín kỹ để đảm bảo an toàn.

"Không chỉ lòng se điếu, toàn bộ nội tạng heo đều có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Đây là điều hiển nhiên vì heo là loài ăn tạp, vi sinh vật tồn tại trong ruột rất phổ biến", chuyên gia nhấn mạnh, khuyến cáo các loại nội tạng động vật chỉ nên mua ở những cửa hàng có uy tín, nắm rõ được nguồn gốc. Khi mua hàng, người tiêu dùng cần chọn những phần ruột phẳng phiu và tròn, ruột non có màu trắng hồng, nhẵn nhụi, không có mùi lạ.