Truy tìm Võ Thị Diễm My - cô gái liên quan vụ án "Tịnh thất Bồng Lai" mất tích bí ẩn suốt 5 năm

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang truy tìm Võ Thị Diễm My, người từng sống tại Tịnh thất Bồng Lai và mất tích hơn 5 năm qua, để phục vụ điều tra các hành vi liên quan đến việc vu khống và lợi dụng quyền tự do dân chủ.

Trong thời gian qua, vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đã được đưa ra xét xử tuy nhiên, một câu hỏi đang được dư luận quan tâm là Võ Thị Diễm My hiện giờ ra sao?

Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 5/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Võ Thị Diễm My

Theo vị này, dù đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và phát thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tung tích cô gái.

Chia sẻ thêm với báo Dân Trí, ông Võ Văn Thắng (cha của Diễm My) cho biết, con gái ông đã mất tích hơn 5 năm. Trong khoảng thời gian này, gia đình ròng rã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.

"Vợ tôi vì quá lo lắng, nhớ con mà đổ bệnh, phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. Nghe ai báo tin có người giống con, vợ chồng tôi lại tất tả tìm đến. Nhưng rồi tất cả đều không có manh mối gì. Đến giờ, với chúng tôi, tung tích Diễm My vẫn là một điều bí ẩn", ông Thắng nói.

Ông cho biết gia đình từng nhờ rất nhiều người giúp đỡ, kể cả Công an tỉnh Long An cũng vào cuộc điều tra nhưng không thể tìm ra con gái.

Trước đó, vào năm 2019, Diễm My bỏ nhà đến Tịnh thất Bồng Lai (đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) ở ấp Lập Thành do bà Cao Thị Cúc lập, để "tu" cùng nhiều người khác sống tại đây.

Sau quá trình điều tra, Cơ qua An ninh điều tra xác định, trong thời gian sống tại tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đã đăng các video lên mạng Xã hội với "thông tin sai sự thật, vu khống Công an huyện Đức Hòa cùng cha mẹ ruột".

Ngày 20/4/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Võ Thị Diễm My cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm vào ngày 1.5.2021 do có liên quan đến vụ á vu khống. Người tố giác Diễm My vu khống là ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My. Ông Thắng tố giác Võ Thị Diễm My vu khống bản thân ông trong khi Diễm My bỏ nhà đến ở cùng với nhóm người của ông Lê Tùng Vân tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Đến nay, những người bị Công an tỉnh Long An và Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hoạt động phạm pháp xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai vẫn chưa đến công an làm việc và cũng không ai rõ My đang ở đâu.

Theo thông tin từ TAND tỉnh Long An, dự kiến ngày 21/5, TAND huyện Đức Hòa sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Loạn luân. Cơ quan công tố xác định, từ năm 1973 đến 1988, ông Lê Tùng Vân sống cùng bà Cao Thị Cúc (65 tuổi) và bà L.T.V. (đã mất) tại quận 6, TPHCM. Sau đó, họ chuyển về sinh sống tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Trong thời gian chung sống, ông Vân có 6 người con với bà L.T.V., trong đó có con gái L.T.K.D. (32 tuổi), và có 2 người con với bà Cúc, trong đó có L.T.H.T. (32 tuổi). Dù biết rõ hai cô gái là con ruột, ông Vân vẫn thực hiện hành vi giao cấu với họ. Kết quả, K.D. sinh hai con vào các năm 2014 và 2015; H.T. sinh một con vào năm 2014. Sau phiên xử ông Lê Tùng Vân, TAND huyện Đức Hòa sẽ tiếp tục xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2022, ônh Lê Tùng Vân đã có những sai phạm dẫn đến bị tuyên án 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Chung vụ án, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương cũng bị tuyên phạt cùng mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên (27 tuổi, một người con của ông Vân) chịu mức án 3 năm 6 tháng tù và bà Cúc chịu mức án 3 năm tù. Riêng bị can Lê Thu Vân thời gian này đang bỏ trốn nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách riêng vụ án hình sự để điều tra. Ngày 27/7/2022, bà Vân ra đầu thú và được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe. Sau đó bà Vân chết vào ngày 28/7/2024 vì bệnh nặng.

Nam An (t/h)