Tiếp tục có các giải pháp hiệu lực, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi kinh tế

Sáng 5/12, thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Cử tri và Nhân dân Thủ đô đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, điều hành quyết liệt của chính quyền với các giải pháp hữu hiệu giúp Nhân dân, doanh nghiệp từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế Thủ đô năm 2023 tăng trưởng đạt 6,08%, thu ngân sách đạt 113,5% dự toán.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trình bày báo cáo tại Kỳ họp

Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên quan tâm. Cử tri và Nhân dân Thủ đô cũng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố đối với việc xử lý các dự án chậm tiến độ bằng các biện pháp, như: thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; chấm dứt giao đất, cho thuê đất; chấm dứt hoạt động đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: Những bất ổn chính trị trên Thế giới và khu vực, lạm phát thế giới chưa được kiểm soát, kinh tế chậm hồi phục làm ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của Nhân dân.



Trong lĩnh vực giao thông đô thị, việc xây dựng các bãi đỗ xe chậm triển khai; nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp; công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ, vẫn còn xảy ra những vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.



Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, vẫn nhiều vấn đề bất cập như: bạo lực học đường gia tăng; việc thiếu lớp học công lập khối trung học phổ thông đang gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.



Hoạt động tín dụng đen, việc lừa đảo qua mạng, việc lập các hội nhóm trên mạng xã hội để thực hiện các vụ cướp, giải quyết mâu thuẫn cá nhân vẫn còn xảy ra; việc quản lý thông tin của khách hàng có tiền tiết kiệm gửi tại các ngân hàng còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản...



Năm 2023, lần đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp Thành phố, qua đó, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, truyền cảm hứng kết nối đồng bào các dân tộc cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng, chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng Thủ đô, đất nước phát triển cường thịnh.



MTTQ Việt Nam các cấp tích cực triển khai 5 nội dung của Cuộc vận động với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; vận động các nguồn vốn xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.



Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 58,417 tỷ đồng, số tiền đã tiếp nhận ủng hộ đạt trên 32 tỷ đồng; chi hỗ trợ với tổng số tiền trên 48,511 tỷ đồng. Trích 620 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Thành phố để hỗ trợ cho các nạn nhân trong các vụ hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, Nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ. Phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hoả hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân với tổng số 132,278 tỷ đồng. Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” để xây dựng nhà văn hóa đa năng tại quần đảo Trường Sa, đã tiếp nhận ủng hộ 55,053 tỷ đồng (bằng 106% so với năm 2022).



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức giám sát: công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện Luật Di sản văn hóa đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được đầu tư tu bổ, tôn tạo từ ngân sách Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức 2 cuộc giám sát bằng hình thức nghiên cứu xem xét văn bản: việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở địa phương...



Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức 7 hội nghị phản biện xã hội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 52 hội nghị phản biện xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 676 hội nghị phản biện xã hội.



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tổ chức 1.329 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với 29.448 ý kiến; tham gia góp ý đối với 3.854 dự thảo văn bản của Đảng và chính quyền có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân.



Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức 1.066 hội nghị đối thoại (trong đó: cấp Thành phố tổ chức 1 hội nghị đối thoại theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 6.000 đại biểu, 27 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề lớn là những vấn đề Nhân dân quan tâm đã được đồng chí Bí thư Thành uỷ, các sở, ngành Thành phố giải đáp; cấp huyện tổ chức 54 hội nghị đối thoại với 9.700 người tham dự, có 603 lượt ý kiến; cấp xã đã phối hợp tổ chức 1.012 hội nghị đối thoại với 82.180 người tham dự, có 7.200 lượt ý kiến).



Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát trong các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị; dự án treo, dự án chậm triển khai và tiến độ thực hiện các dự án; giao thông; ô nhiễm môi trường; xử lý rác thải; các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội; phòng cháy chữa cháy trong các khu chung cư...; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư.



Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục có các giải pháp hiệu lực, hiệu quả hơn nữa hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển kinh tế; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, dự án xử lý rác thải... Đẩy nhanh tiến độ sớm phê duyệt quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, có quy hoạch xây dựng ngầm đô thị, bãi đỗ xe...

Vương Vân