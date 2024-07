1. Tiểu sử cầu thủ Nguyễn Quang Hải

1.1 Nguyễn Quang Hải là ai?

Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền vệ cánh. Anh được biết đến với kỹ năng xử lý bóng xuất sắc và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

1.2 Nguyễn Quang Hải quê ở đâu?

Nguyễn Quang Hải sinh ra tại làng Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội.

1.3 Nguyễn Quang Hải sinh năm bao nhiêu?

Nguyễn Quang Hải sinh ngày 12/04/1997.

1.4 Nguyễn Quang Hải cao bao nhiêu?

Dù chỉ cao 1m68 (thấp hơn Messi cao 1m70), Nguyễn Quang Hải vẫn nổi bật với cái kèo trái cực dị và khả năng chơi bóng tuyệt vời. Sinh ra trong một gia đình không khá giả, niềm đam mê với trái bóng đã giúp Quang Hải chạm đến giấc mơ của mình, bắt đầu với rất nhiều danh hiệu cấp độ trẻ trong màu áo CLB Hà Nội.

2. Sự nghiệp và thành tích của cầu thủ Nguyễn Quang Hải

2013:

Nguyễn Quang Hải đã tạo nên cú sốc khi trở thành cầu thủ 16 tuổi đầu tiên giành chức vô địch U21 quốc gia cùng đội trẻ Hà Nội T&T.

2014:

Quang Hải lần đầu lĩnh xướng băng thủ quân của U19 Hà Nội T&T và đã giành liên tiếp hai danh hiệu cá nhân "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" tại U17 quốc gia và U19 quốc gia. Anh cùng U17 Hà Nội T&T giành danh hiệu Á quân U17 quốc gia và cùng U19 Hà Nội T&T giành chức vô địch.

2015:

Quang Hải và đồng đội giành chức vô địch U21 quốc gia dù anh vắng mặt trong trận chung kết. Cũng trong năm này, anh khoác áo số 7 của Câu lạc bộ Hà Nội (sau này đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn) thi đấu tại V.League 2-2015, ghi 4 bàn thắng và giúp đội bóng vô địch giải hạng nhất, giành vé thăng hạng V.League 2016.

2016:

Quang Hải giành hai chức vô địch U19 quốc gia và U21 quốc gia cùng Hà Nội T&T, và anh được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết" ở cả hai trận đấu.

2017:

Sau chức vô địch V-League, Quang Hải cùng Hà Nội T&T tham dự vòng sơ loại AFC Champions League. Anh thi đấu đầy nỗ lực và có pha kiến tạo trong trận đấu gặp CLB Kitchee trên đất Hồng Kông, nhưng đội bóng đã phải dừng bước và chuyển xuống chơi ở AFC Cup.

U-19 và U-20:

Nguyễn Quang Hải được HLV Guillaume Graechen gọi bổ sung vào đội tuyển U-19 Việt Nam sau giải vô địch bóng đá U-19 quốc gia 2014. Anh cùng U-19 Việt Nam đạt giải Á quân Cúp Hassanal Bolkiah tại Brunei và tham dự giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á. Năm 2016, Quang Hải là nhân tố chủ lực giúp U-19 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup U-20 năm 2017. Tại giải đấu này, anh được chọn làm đội trưởng của đội tuyển U-19 Việt Nam.

U-23:

Tại Vòng chung kết U23 Châu Á, Quang Hải ghi 4 bàn thắng và đứng trước cơ hội đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch U23 Châu Á.

2018:

Quang Hải ghi được 9 bàn thắng sau 24 lần ra sân tại V.League 2018, góp công lớn vào chức vô địch của Hà Nội. Anh cũng đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và lần thứ hai liên tiếp trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải quốc nội.

2019:

Tại AFC Cup 2019, Quang Hải cùng đồng đội tiến đến trận chung kết liên khu vực và chỉ bị loại do luật bàn thắng sân khách. Anh ghi hai bàn thắng trong trận lượt đi bán kết liên khu vực gặp Altyn Asyr. Quang Hải cùng Hà Nội vô địch V.League 2019 và Cúp Quốc gia. Anh cũng giành giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất Đông Nam Á.

2020-2022:

Quang Hải ghi bàn thắng quan trọng ở phút 89 trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 gặp Viettel, giúp Hà Nội vô địch với chiến thắng 2-1. Tại V.League 2020, Hà Nội cán đích ở vị trí thứ nhì. Quang Hải giành danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất V.League 2020. V.League 2021 bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội chiến thắng Thanh Hóa. Ngày 22 tháng 3, Hà Nội thông báo Quang Hải sẽ rời đội vào ngày 12 tháng 4. Ngày 11 tháng 4, Quang Hải ra sân lần cuối cùng cho Hà Nội trong trận đấu lội ngược dòng 2-1 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Pau FC:

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Quang Hải chính thức trở thành tân binh của Pau FC thuộc giải Ligue 2 của Pháp với hợp đồng 2 năm, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo một CLB chuyên nghiệp tại Pháp. Ngày 30 tháng 7 năm 2022, anh ra mắt chính thức cho Pau FC. Ngày 8 tháng 10, Quang Hải ghi bàn thắng đầu tiên tại Ligue 2, trở thành cầu thủ gốc Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở một giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, anh thường xuyên ngồi dự bị và thi đấu cho đội B. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Quang Hải và Pau FC đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Công an Hà Nội:

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Quang Hải ký hợp đồng với Công an Hà Nội. Ngày 2 tháng 7, anh ra mắt Công an Hà Nội và ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu gặp Viettel vào ngày 12 tháng 8. Ngày 27 tháng 8, anh có kiến tạo trong trận gặp Thanh Hóa tại vòng cuối V.League 2023, giúp Công an Hà Nội vô địch giải đấu.

2023-2024:

Ngày 4 tháng 12, Quang Hải ghi bàn đầu tiên trong mùa giải sau chấn thương. Ngày 3 tháng 3 năm 2024, anh ghi bàn từ pha vô lê giúp đội nhà hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trở thành cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất V.League (5 bàn).

2024-2025:

Ngày 18 tháng 7, Công an Hà Nội thông báo gia hạn hợp đồng với Quang Hải đến năm 2027.

3. Đời tư của Nguyễn Quang Hải

Nguyễn Quang Hải đã trải qua khá nhiều mối tình trước khi bắt đầu mối quan hệ với Chu Thanh Huyền vào năm 2021. Thanh Huyền là một người mẫu và kinh doanh mỹ phẩm trên mạng Xã hội, nổi bật với vẻ đẹp và sự quyến rũ. Tình cảm của họ nhanh chóng phát triển và nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Quang Hải và Chu Thanh Huyền chính thức tổ chức lễ cưới tại quê nhà của Quang Hải ở Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của hơn 1200 khách mời, bao gồm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Cả hai đều trông rất hạnh phúc trong trang phục cưới truyền thống, và không khí buổi lễ ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Sau lễ cưới tại quê nhà, ngày 6 tháng 4 năm 2024, cặp đôi tiếp tục tổ chức một buổi tiệc cưới hoành tráng tại khách sạn JW Marriott, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Buổi tiệc được trang trí lộng lẫy và diễn ra trong không gian đẳng cấp, mang đến cho cặp đôi cùng khách mời những khoảnh khắc đáng nhớ.

Năm 2024 còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống của Quang Hải và Chu Thanh Huyền khi họ chào đón đứa con đầu lòng. Sự ra đời của thiên thần nhỏ đã mang lại niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến cho cặp đôi, và họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên con trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc mừng và sự yêu mến từ người hâm mộ.

Min Hy tổng hợp