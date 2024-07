Top 4 mẫu xe sedan cũ đáng mua trong năm 2024

Khám phá các mẫu xe cũ hàng đầu tại Việt Nam như Hyundai Accent, Mazda 3, Mitsubishi Attrage và Hyundai Grand i10 với giá cả hợp lý và động cơ mạnh mẽ.

1. Hyundai Accent - Lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe cũ

Hyundai Accent luôn nằm trong top những mẫu xe cũ được săn đón nhiều nhất trên các sàn giao dịch xe đã qua sử dụng. Hiện tại, giá bán của Hyundai Accent cũ dao động từ 340 triệu đồng, một mức giá hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe đáng tin cậy và bền bỉ.

Hyundai Accent - Lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe cũ (Ảnh Internet)

Động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu

Hyundai Accent được trang bị động cơ Kappa 1.4L, cho công suất tối đa 100 mã lực. Động cơ này không chỉ mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ, mà còn giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, một yếu tố quan trọng đối với người dùng trong bối cảnh giá xăng dầu không ngừng biến động.

Thiết kế hiện đại và tiện nghi

Accent nổi bật với thiết kế ngoại thất hiện đại, đường nét thanh thoát và tinh tế. Nội thất của xe được chăm chút tỉ mỉ với nhiều tiện nghi hiện đại như hệ thống điều hòa tự động, màn hình giải trí trung tâm, kết nối Bluetooth, USB, hệ thống âm thanh chất lượng cao. Tất cả những điều này mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và thú vị cho người dùng.

An toàn tối ưu

Một trong những yếu tố khiến Hyundai Accent trở thành lựa chọn hàng đầu là hệ thống an toàn được trang bị đầy đủ. Xe có hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cùng nhiều tính năng an toàn khác, giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách.

Giá trị bền vững

Mua một chiếc Hyundai Accent cũ không chỉ là một khoản đầu tư hợp lý về tài chính mà còn là sự lựa chọn thông minh về giá trị bền vững. Xe có độ bền cao, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp, giúp người dùng tiết kiệm được nhiều chi phí trong quá trình sử dụng.

2. Mazda 3 - Lựa chọn ưa chuộng thị trường xe cũ

Mazda 3 từ lâu đã khẳng định vị thế của mình như một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, tính năng vượt trội và khả năng vận hành ấn tượng, Mazda 3 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Trên các sàn giao dịch xe cũ, Mazda 3 đời 2017 hiện có giá từ 499 triệu đồng, là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm xe đã qua sử dụng chất lượng cao.

Mazda 3 - Lựa chọn ưa chuộng thị trường xe cũ (Ảnh Internet)

Động cơ mạnh mẽ và hiệu quả

Mazda 3 đời 2017 được trang bị động cơ 4 xi-lanh với hai tùy chọn. Phiên bản Skyactiv-G 1.5L cho công suất 110 mã lực, mang lại khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Skyactiv-G 2.0L mạnh mẽ hơn với công suất 153 mã lực, đáp ứng nhu cầu của những ai yêu thích cảm giác lái thể thao và mạnh mẽ. Cả hai phiên bản đều sử dụng công nghệ Skyactiv tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu suất động cơ và giảm lượng khí thải.

Thiết kế sang trọng và tinh tế

Mazda 3 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế KODO, mang đến vẻ ngoài sang trọng và đầy cuốn hút. Các đường nét trên xe được thiết kế mềm mại, nhưng không kém phần mạnh mẽ, tạo nên một tổng thể hài hòa và hiện đại. Nội thất của Mazda 3 được chế tác tỉ mỉ, với chất liệu cao cấp và các chi tiết tinh tế, mang lại cảm giác thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng.

Trang bị công nghệ và tiện nghi hiện đại

Mazda 3 đời 2017 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và tiện nghi cao cấp. Xe có hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth, USB, hệ thống âm thanh cao cấp, và nhiều tiện ích khác. Hệ thống điều hòa tự động, ghế bọc da cao cấp và không gian nội thất rộng rãi, tất cả đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm lái xe tuyệt vời.

An toàn hàng đầu

Mazda 3 không chỉ chú trọng đến thiết kế và hiệu suất, mà còn đặc biệt quan tâm đến an toàn. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như hệ thống phanh và nhiều tính năng khác. Những công nghệ này giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách trong mọi tình huống.

Giá trị vượt trội

Với mức giá từ 499 triệu đồng trên các sàn giao dịch xe cũ, Mazda 3 đời 2017 mang lại giá trị vượt trội cho người dùng. Xe không chỉ có thiết kế đẹp, động cơ mạnh mẽ, trang bị tiện nghi hiện đại, mà còn có độ bền cao và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Đây thực sự là một khoản đầu tư đáng giá cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe cũ chất lượng.

3. Mitsubishi Attrage - Sự lựa chọn linh hoạt trong phân khúc xe cũ

Mitsubishi Attrage là một trong những mẫu xe cũ đáng chú ý trên thị trường hiện nay. Theo ghi nhận từ các sàn giao dịch xe cũ, giá bán của Mitsubishi Attrage dao động từ 320 triệu đến 400 triệu đồng. Với mức giá hợp lý và nhiều phiên bản để lựa chọn, Attrage đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ những người mới lái đến những người tìm kiếm một chiếc xe gia đình tiết kiệm nhiên liệu và đáng tin cậy.

Mitsubishi Attrage - Sự lựa chọn linh hoạt trong phân khúc xe cũ (Ảnh Internet)

Động cơ và hiệu suất tiết kiệm

Mitsubishi Attrage 2024 được trang bị động cơ xăng 1.2L MIVEC, với công suất 77 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Động cơ này không chỉ mang lại khả năng vận hành ổn định mà còn rất tiết kiệm nhiên liệu, giúp người dùng giảm chi phí vận hành. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Attrage thu hút sự quan tâm của những ai muốn mua xe cũ.

Ba phiên bản đa dạng

Mitsubishi Attrage 2024 có ba phiên bản để lựa chọn: MT, CVT và CVT Premium.

- Phiên bản MT: Sử dụng hộp số sàn 5 cấp, phù hợp cho những ai yêu thích cảm giác lái truyền thống và mong muốn tiết kiệm chi phí.

- Phiên bản CVT: Trang bị hộp số vô cấp CVT, mang đến trải nghiệm lái mượt mà và êm ái hơn, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị.

- Phiên bản CVT Premium: Cao cấp hơn với nhiều tính năng tiện nghi và an toàn, đáp ứng nhu cầu của những người dùng đòi hỏi cao về chất lượng và trải nghiệm lái xe.

Thiết kế tinh tế và tiện nghi

Mitsubishi Attrage sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và tinh tế, với các đường nét thanh thoát và hài hòa. Nội thất xe rộng rãi và tiện nghi, được trang bị các tính năng hiện đại như hệ thống điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm, kết nối Bluetooth và USB, hệ thống âm thanh cao cấp. Các chi tiết nội thất được chế tác tỉ mỉ, mang lại cảm giác thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng.

An toàn tối ưu

An toàn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mitsubishi Attrage. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như hệ thống phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và nhiều tính năng khác. Những tính năng này giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách trong mọi tình huống.

Giá trị kinh tế và độ bền cao

Mitsubishi Attrage không chỉ hấp dẫn bởi giá bán hợp lý mà còn bởi chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp. Xe có độ bền cao, ít hỏng vặt, giúp người dùng tiết kiệm được nhiều chi phí trong quá trình sử dụng. Đây thực sự là một khoản đầu tư kinh tế và hiệu quả cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe cũ chất lượng.

4. Hyundai Grand i10 - Đa dạng và tiện lợi trong phân khúc xe cũ

Hyundai Grand i10 luôn là một trong những mẫu xe được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và lựa chọn. Với thiết kế đa dạng, tiện nghi và hiệu suất ổn định, Grand i10 đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Trên các sàn giao dịch xe cũ, Hyundai Grand i10 phiên bản sedan có giá từ 380 triệu đồng, là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm xe cũ chất lượng cao.

Hyundai Grand i10 - Đa dạng và tiện lợi trong phân khúc xe cũ (Ảnh Internet)

Thiết kế linh hoạt và tiện nghi

Hyundai Grand i10 có hai kiểu dáng linh hoạt:

- Sedan 4 cửa: Phù hợp cho những gia đình nhỏ hoặc người dùng cá nhân cần một chiếc xe rộng rãi, tiện nghi cho các chuyến đi dài.

- Hatchback 5 cửa: Mang đến sự tiện lợi và nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong đô thị và phù hợp với những người trẻ năng động.

Cả hai phiên bản đều được thiết kế hiện đại, với các đường nét tinh tế và nội thất rộng rãi. Nội thất xe được trang bị đầy đủ tiện nghi như hệ thống điều hòa, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth, USB, và hệ thống âm thanh chất lượng.

Hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm

Hyundai Grand i10 sử dụng động cơ xăng 1.2L, cho công suất 83 mã lực. Động cơ này không chỉ mạnh mẽ, đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn rất tiết kiệm nhiên liệu, giúp giảm chi phí vận hành cho người sử dụng. Xe có hai tùy chọn hộp số: hộp số sàn và hộp số tự động, phù hợp với sở thích và nhu cầu khác nhau của người dùng.

An toàn và tin cậy

Hyundai Grand i10 được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại, giúp bảo vệ người lái và hành khách. Xe có hệ thống phanh ABS, túi khí cho người lái và hành khách, cùng với các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn. Những trang bị này giúp Grand i10 trở thành một lựa chọn tin cậy cho những ai đặt sự an toàn lên hàng đầu.

Giá trị kinh tế và bền bỉ

Với mức giá từ 380 triệu đồng cho phiên bản sedan trên các sàn giao dịch xe cũ, Hyundai Grand i10 mang lại giá trị kinh tế cao cho người dùng. Xe không chỉ có chi phí mua ban đầu hợp lý mà còn có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp. Độ bền bỉ và ít hỏng vặt của Grand i10 cũng là một điểm cộng lớn, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong thời gian dài.

Hiên Nhi (t/h)