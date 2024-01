Trân trọng những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của hội viên Câu lạc bộ Thăng Long trong sự nghiệp phát triển Thủ đô

Sáng 17/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long, nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm với các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn đã báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Câu lạc bộ. Theo đó, hằng năm trung bình, Câu lạc bộ tổ chức từ 210 - 220 buổi sinh hoạt thời sự, chuyên đề với khoảng 25.000 - 35.000 lượt hội viên tham dự. Trong 45 năm qua, có khoảng 1,6 triệu lượt hội viên tham dự sinh hoạt thường xuyên tại Câu lạc bộ.

Trong 3 năm (2019, 2021, 2022), bùng phát dịch Covid -19, Câu lạc bộ đã vận dụng linh hoạt giữa việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch và kết hợp các hình thức sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt trực tiếp. Nhờ thế, vẫn duy trì được hoạt động rút gọn của Câu lạc bộ ngay trong giai đoạn đại dịch bùng phát trong phạm vi toàn quốc.

Trung bình mỗi năm, Câu lạc bộ tổ chức được từ 1-2 buổi hội thảo, tọa đàm và hội nghị. Từ năm 1996 đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức được trên 50 buổi hội thảo chuyên đề và hàng chục buổi tọa đàm, hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi, chúc sức khỏe các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Tại Hội nghị, các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long cũng đánh giá cao, chúc mừng những kết quả toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được. Theo ông Đặng Bình Minh, Phó Trưởng Ban Thời sự Câu lạc bộ, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo, Thành phố vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Kinh tế Thủ đô đạt được những kết quả khá toàn diện và tích cực.

Những kết quả nổi bật Thủ đô đạt được trong năm 2023 là tinh thần chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ trong triển khai giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... Tuy nhiên, ông Đặng Bình Minh kiến nghị lãnh đạo Thành phố tập trung chỉ đạo triển khai nhanh hơn nữa Đề án cải tạo chung cư cũ...

Đánh giá cao những chủ trương, quyết sách của thành phố Hà Nội trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, ông Nguyễn Hữu Mão cho biết, nét đặc biệt trong năm qua là cùng với lãnh đạo phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thông qua và giao các cơ quan chức năng thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách, đề án quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững của Thủ đô trước mắt và tương lai.

Để kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Mão kiến nghị với lãnh đạo Thành phố về giải pháp tháo gỡ khó khăn tình hình giáo dục phổ thông của Thành phố hiện nay. Theo đó, trước hết, Thành phố cần quan tâm dành quỹ đất để xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu dân số gia tăng. Còn đối với các khu đô thị mới quy hoạch, yêu cầu bắt buộc là cần dành đủ đất cho xây dựng trường học, bệnh viện. Về tài chính, cần tính toán cân đối cụ thể để có mức đầu tư thỏa đáng cho giáo dục gồm cả việc đầu tư xây dựng trường học và tuyển dụng giáo viên…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Năm 2023, với tinh thần chung “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, quyết liệt chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, Thủ đô tiếp tục đạt những kết quả toàn diện trên các mặt.

Nổi bật, đã chỉ đạo tổ chức thành công việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng đề cương tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới ở Thủ đô, được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phát triển kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá - cao hơn mức bình quân chung cả nước; các chính an sinh - xã hội được đảm bảo. Năm 2023, GRDP đạt 6,27%, cao hơn 1,25 lần so với cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 410,51 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với năm 2022; trong đó, thu nội địa 381,38 nghìn tỷ đồng, vượt 17,8% dự toán, tăng 25,5% so với năm 2022. Đã thể hiện được tiềm năng và nội lực của nền kinh tế. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; Thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là người có công với cách mạng. Tỷ lệ hộ nghèo, năm 2023, giảm còn 0,03%.

Thành phố hoàn thành trước 1 năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Đến nay, Thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (giai đoạn 2015 - 2020); 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thành phố tập trung đầu tư 3 lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục với trên 49 nghìn tỷ đồng. Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Công tác đối ngoại được tăng cường. Đảm bảo chuẩn bị toàn diện, an toàn tuyệt đối gần 2.000 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, Thành phố cũng xây dựng chiến lược phát triển Thủ đô theo tầm nhìn mới, trong đó, Phối hợp hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tập trung thực hiện công tác quản lý và phát triển đô thị; quyết liệt chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là đã khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ lập 02 Quy hoạch lớn của Thành phố; Khởi công, khánh thành thành một số dự án lớn: Cầu Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; khởi công Dự án tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Vành đai 3; khởi thông các Dự án chậm triển khai có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố…

Ngoài đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức điều hành của chính quyền các cấp, Thành phố đã đẩy mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Theo đó, ngày 07/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai phân cấp, ủy quyền. Năm 2023, Thành phố đã thực hiện phân cấp 708 thủ tục hành chính từ các sở về quận, huyện; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tổ chức bộ máy...

Bên cạnh những thành tựu ở tất cả các lĩnh vực, Thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục, nhất là những giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; trật tự xây dựng, quản lý, phát triển đô thị...Đặc biệt là nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng Câu lạc bộ Thăng Long

Năm 2024, với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thành phố Hà Nội tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, Đảng bộ và hệ thống chính trị cùng với các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đang tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể là 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, rà soát, đề xuất những cơ chế, chính sách để kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị nhằm tháo gỡ một số công việc của Thành phố; Hoàn thiện Luật Thủ đô sửa đổi và 2 Quy hoạch; hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 4, các đồ án, dự án, các công trình trọng điểm của Thành phố…

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoạt động, bảo đảm ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).

Triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp Thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đặc biệt là chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và Văn kiện Đại hội gắn với tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, làm tốt công tác quản lý cán bộ, Đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong mỗi giai đoạn, từng bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Trung ương và Thành phố, trong đó có các bác, các đồng chí là hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.

Lãnh đạo Thành phố luôn trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đối với quá trình lãnh đạo của Đảng bộ và sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Mặc dù đã được nghỉ hưu, tuổi cao, sức khỏe có giảm, song với nhiệt tình cách mạng, với tâm huyết, kinh nghiệm công tác phong phú trên nhiều cương vị lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, các bác, các đồng chí đã luôn quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như vào những công việc hết sức cụ thể trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm quý báu của các bác, các đồng chí và mong muốn, các bác, các đồng chí tiếp tục dành cho Hà Nội sự quan tâm thường xuyên, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

Vương Vân