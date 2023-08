Tréo ngoe đỗ - trượt đại học

Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT bất ngờ khi có thí sinh chỉ 14 – 15 điểm là trúng tuyển nguyện vọng đầu, nhưng có thí sinh 29 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1.

Theo thông tin từ Trường ĐH Duy Tân, điểm chuẩn bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường dao động từ 14 đến 22,5 điểm/tổ hợp theo từng ngành. Mức điểm 14 được ghi nhận là thấp nhất trong mùa tuyển sinh năm nay. Trong 51 ngành tuyển sinh của Trường ĐH Duy Tân có tới 30 ngành chỉ lấy 14 điểm/tổ hợp, sáu ngành lấy 14,5 điểm/tổ hợp.

Trong số gần 200 trường đại học đã công bố kết quả tuyển sinh, chỉ có 2 trường là Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Thành Đông có điểm chuẩn 14. Các trường còn lại đều lấy từ 15 điểm trở lên.

Ngày 24/8, tám học viện, trường ĐH của Bộ Công an công bố điểm chuẩn xét tuyển phương thức 3, trong đó có một số ngành điểm chuẩn chỉ hơn 14 điểm. Tuy nhiên, trong phương thức xét tuyển, mức điểm chuẩn đưa ra dựa trên công thức 40% điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp, 60% còn lại là điểm thi từ bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Vì vậy, điểm chuẩn của các trường Công an giá trị không tương đương như điểm chuẩn trường ĐH dân sự.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, thông tin, từ lâu các trường y dược muốn tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng cho khối ngành này. Nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức được. Nếu 2 năm nữa, các trường y dược vẫn không cùng nhau quyết được thì Trường ĐH Y Hà Nội cũng sẽ phải tính đến phương án tổ chức kỳ thi riêng cho trường.

Mấy hôm nay, dư luận xôn xao khi hai thủ khoa tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc với 29,35 điểm không trúng tuyển nguyện vọng 1 khi xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính. Không những thế, đối với hệ tài năng ngành Khoa học máy tính, hai thủ khoa này cũng không còn “cửa”. Theo quy định của ĐH Bách khoa Hà Nội, thí sinh sau khi trúng tuyển có thể đăng ký dự thi vào lớp tài năng đối với ngành không trùng với ngành đã trúng tuyển. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, cho hay hai thủ khoa có bất lợi là không trúng tuyển vào hệ thường, trong khi đó, chỉ tiêu lớp tài năng ngành Khoa học máy tính là 32. Lớp đã tuyển đủ chỉ tiêu, gồm các thí sinh tuyển thẳng do đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thí sinh có đầu vào thấp nhất của lớp tài năng này ít nhất cũng đoạt giải nhì Vật lý quốc gia, nên hai thủ khoa khối A00 chắc chắn không có “cửa”.

Lý do hai thủ khoa tổ hợp A00 không trúng tuyển nguyện vọng 1 vì công thức tính điểm chuẩn của ĐH Bách khoa. ĐH Bách khoa Hà Nội xét tổ hợp 3 môn nhưng trong đó có 1 môn nhân hệ số 2 (môn Toán). Với cách tính điểm này, môn nào nhân đôi thí sinh đạt điểm cao hơn sẽ có lợi thế hơn. Đây là lý do mà hai thủ khoa không trúng tuyển vì điểm môn Toán (môn nhân hệ số 2) thấp hơn các thí sinh khác.

Theo ông Điền, chính sách coi môn Toán là môn chính (nhân hệ số 2) với hàng loạt ngành khi xét tuyển ĐH là chính sách được ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng từ nhiều năm nay, xuất phát từ chủ trương yêu cầu cao thí sinh có tư duy toán học tốt. Đây không phải là chính sách mới, thậm chí còn được sử dụng phổ biến từ hàng chục năm nay với ngành ngôn ngữ của các trường ĐH khác. Năm 2020, tình huống tương tự cũng đã xảy ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội khi thí sinh đạt 29,04 điểm/tổ hợp trượt, nhưng thí sinh đạt 29 điểm/tổ hợp lại đỗ.

Băn khoăn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Một số chuyên gia cho rằng, những ngành có tính cạnh tranh cao, cùng với đó là điểm chuẩn cao (có thể tạm xác định từ 27 điểm/tổ hợp trở lên) không nên sử dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Từ năm 2020, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh mục đích của kỳ thi THPT quốc gia 2 trong 1 (1 kỳ thi, 2 mục đích là xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH) thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích chính là xét tốt nghiệp. Còn mục đích phát sinh là cơ sở tin cậy cho trường ĐH sử dụng làm căn cứ tuyển sinh. Do đó, độ phân hóa của đề thi được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu chính nên phổ điểm các môn ngày một đẹp hơn.

Năm 2022, ĐH Bách khoa Hà Nội đã không tuyển sinh điểm thi tốt nghiệp THPT đối với bảy ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính (đây là nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH này). Tuy nhiên, năm nay với mục đích tạo điều kiện cho thí sinh vùng sâu vùng xa có học lực xuất sắc nhưng không có điều kiện dự thi đánh giá tư duy nên ĐH Bách khoa Hà Nội dành một phần chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Ông Điền cho rằng điểm thi tốt nghiệp THPT là một công cụ không phù hợp với những ngành mà việc tuyển chọn có tính cạnh tranh cao.