'Trước khi qua đời tuổi 26, ca sĩ Hồ Minh Tuấn nhắn tin tạm biệt bạn thân'

Bà Thu Hương - mẹ ca sĩ Win (tên thật Hồ Minh Tuấn, cựu thành viên nhóm Zero9) - khẳng định với VietNamNet con trai bà không tự tử như tin đồn lan truyền.

Đám tang của ca sĩ Win (tên thật Hồ Minh Tuấn) - cựu thành viên nhóm Zero9 diễn ra tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (Quận 5, TP.HCM).

Chia sẻ với VietNamNet, mẹ ca sĩ Win - bà Thu Hương cho hay nhận cuộc gọi từ Công an TP.HCM sáng 9/5 về việc phát hiện thi thể anh ở làn đi bộ trên một cây cầu trong tư thế úp mặt xuống đường.

Do trên người Win không có giấy tờ tùy thân, cơ quan điều tra căn cứ vào biển số xe máy bên cạnh để xác nhận danh tính, người thân.

Khoảng 23h ngày 8/5, ca sĩ Win báo ra ngoài cùng một người bạn sau khi ăn tối. Anh mang theo ít quần áo, ôm mẹ rồi đi.

Linh cữu ca sĩ Win

Bà Hương đồng ý, không mảy may nghĩ ngợi vì con trai vốn có thói quen ra ngoài tìm kiếm cảm hứng sáng tác.

Nghe tin báo Win qua đời, bà sốc nặng, đau đớn, không tin vào tai mình. Dù vậy, bà chưa thể đến nhận thi thể con trai ngay do cơ quan điều tra phải tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của người bạn đi cùng Win tối 8/5.

18h ngày 9/5, bà mới được nhận thi thể con trai. Cơ quan điều tra kết luận ca sĩ Win trước khi chết không chịu tác động ngoại lực, không có dấu hiệu xô xát, dạ dày không phát hiện chất độc. Nguyên nhân tử vong là tắc nghẽn đường hô hấp. Ngoài ra, thi thể anh không có giấy tờ tùy thân, ví tiền và điện thoại di động.

Bà Hương đoán con trai mất do đột quỵ hoặc trúng gió, hạ đường huyết.

"Cậu bạn có việc nên rời đi, con ở lại một mình, có thể bất ngờ bị đột quỵ và ngã úp mặt xuống đường. Do chẳng có ai bên cạnh, con không được phát hiện kịp thời, cứ thế không thở được nên qua đời. Khi người bạn của Win quay lại đã thấy nhiều công an trên cầu. Còn việc giấy tờ, điện thoại biến mất có thể do ai đó ngang qua phát hiện và lấy đi", bà nói.

Trước câu hỏi về tin đồn ca sĩ Win tự tử lan truyền trên mạng, bà Hương khẳng định không có chuyện đó.

Các thành viên Super9 đến viếng Win.

"Những ngày cuối đời, con trai tôi hoàn toàn bình thường. Mỗi tối về nhà, con hay nghe nhạc, nhún nhảy. Win hiện chưa có người yêu nên không thể thất tình. Khi giao tiếp với mẹ và em trai, con không tỏ ra điều gì khác lạ, cũng không để lại bất cứ thư từ, tin nhắn gì", bà nói.

Mẹ Win kể thêm gia đình quen với việc nam ca sĩ thường tìm đến khu vực vắng vẻ, không có người để tìm cảm hứng viết nhạc. Mỗi lần anh đi khoảng vài tiếng hoặc có thể ngủ lại nhà bạn, hôm sau mới về. Bà Hương hoàn toàn không ngờ đó là đêm cuối cùng của con trai.

Giai đoạn cuối đời, ca sĩ Win làm công việc khác ngoài showbiz để kiếm thu nhập. Trước đây, anh hoạt động trong nhóm Super9 (tên cũ là Zero9).

Một buổi tối, ca sĩ đi diễn về thì bị xe đâm, chấn thương tay rất nặng, người gây tai nạn bỏ trốn nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi làm phẫu thuật, bác sĩ thông tin tay anh chỉ còn 50% chức năng, không thể thực hiện vũ đạo và phải từ giã sân khấu.

Theo gia đình, ca sĩ Win buồn vì không thể theo đuổi nghề ca sĩ.

Cú sốc khiến Win mất một thời gian dài xoay xở, vực dậy bản thân. Anh chuyển sang sáng tác, làm tại phòng thu và nhận làm thêm một số việc.

Đời thường, tính cách ca sĩ vốn khép kín, hướng nội, sau biến cố lại càng ít nói. Anh rất buồn khi không thể tiếp tục làm ca sĩ nhưng không chia sẻ với ai. Win âm thầm sáng tác nhiều ca khúc, một số bài đang viết dở cho đến khi qua đời.

Ba mẹ con Win sống chung. Ở nhà, ca sĩ là người con, người anh giàu tình cảm, luôn yêu thương gia đình, kiếm được tiền đều đưa hết cho mẹ. Win là người tự trọng cao, luôn từ chối lời đề nghị giúp đỡ, đưa đi du học từ họ hàng bên nội. Anh muốn theo đuổi đam mê hát, tự xây dựng sự nghiệp ở Việt Nam.

"Tôi tin con trai sẽ không muốn bỏ lại mẹ và em trai như vậy. Đôi khi tôi nghĩ lại, nếu khi ấy con đồng ý đi du học đã không ra đi theo cách đau đớn như vậy phải không?", bà Hương nghẹn ngào.

Tại đám tang của Win, một số thành viên của Super9 đến tiễn biệt đồng nghiệp cũ. Một bạn chia sẻ với VietNamNet: "Trước khi mất, Win có nhắn tin tạm biệt một vài bạn thân. Tôi không hiểu vì sao Win làm vậy. Win không nhắn cho chúng tôi, nếu biết cả nhóm đã chạy đến ngay bên cậu ấy".

Rạng sáng 11/5, gia đình sẽ đưa linh cữu ca sĩ Win đi hỏa táng tại Trung tâm Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Gia Bảo