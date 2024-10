Từ 2025, thi đỗ đại học vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, có đúng không?

Một số cử tri đã đề xuất rằng những công dân có trúng tuyển đại học nên bảo lưu kết quả, để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi thực hiện xong trách nhiệm này, họ có thể quay trở lại tiếp tục học tập.

Đỗ đại học có phải nhập ngũ nghĩa vụ quân sự không?

Mới đây, cử tri tỉnh Hưng Yên đã đề xuất rằng Quốc hội nên xem xét việc bổ sung vào Luật Nghĩa vụ quân sự một yêu cầu mới. Cụ thể, công dân trong độ tuổi nhập ngũ nếu thi đỗ vào các trường học sẽ được bảo lưu kết quả, nhưng họ cần hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước khi tiếp tục việc học.

Theo điểm g, khoản 1, điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, những công dân đang học tại các cơ sở Giáo dục phổ thông hoặc các chương trình đại học chính quy sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong suốt thời gian đào tạo. Để đảm bảo công bằng, những người này sẽ được kéo dài độ tuổi phục vụ tại ngũ, theo quy định tại điều 30, với độ tuổi gọi nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi, và nếu đã tạm hoãn, họ có thể gọi nhập ngũ đến 27 tuổi.

Ngoài ra, tại điểm b, khoản 3, điều 50, luật cũng quy định rằng những người đang học tập tại các trường nghề hoặc đại học sẽ được bảo lưu kết quả và tiếp tục theo học sau khi nhập ngũ.

Cử tri đề nghị yêu cầu công dân thi đỗ đại học được bảo lưu kết quả, chấp hành xong nghĩa vụ mới học tiếp (Ảnh: Internet)

Các quy định này không chỉ đảm bảo công bằng cho công dân mà còn đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước kiến nghị này, Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu và đánh giá đầy đủ các chính sách liên quan, nhằm báo cáo và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 khi có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Vì vậy, thông tin về việc công dân thi đỗ đại học trong độ tuổi nhập ngũ và được bảo lưu kết quả, nhưng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi học tiếp, vẫn chỉ là đề xuất từ cử tri và chưa phải là quy định chính thức từ nhà nước.

Con của liệt sĩ, thương binh hạng một được miễn gọi nhập ngũ

Ngoài quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 còn nêu rõ những trường hợp thuộc diện miễn gọi nhập ngũ.

Cụ thể gồm: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Những trường hợp được miễn gọi nhập ngũ (Ảnh: Internet)

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2025

Theo khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời gian khám sức khỏe diễn ra từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, đối với nghĩa vụ quân sự năm 2025 thì sẽ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 1/11/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Thời điểm đi nghĩa vụ quân sự 2025

Theo Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Như vậy, thời điểm đi nghĩa vụ quân sự 2025 sẽ rơi vào tháng hai hoặc tháng ba năm 2025. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai.

Công dân cần căn cứ vào lệnh gọi nhập ngũ của địa phương để thực hiện đúng thời gian nhập ngũ.

Thời điểm đi nghĩa vụ quân sự sẽ rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2025 (Ảnh: Internet)

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2025

Căn cứ Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng khi thuộc các trường hợp sau:

Để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Như vậy, thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2025 là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 6 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định nêu trên.

Thông tin về việc công dân thi đỗ đại học nhưng phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hiện chỉ là một đề xuất từ cử tri. Điều này vẫn chưa trở thành quy định chính thức của nhà nước. Chính vì vậy, các thí sinh và phụ huynh nên theo dõi sát sao những thông tin cập nhật từ cơ quan chức năng. Việc hiểu rõ và nắm bắt kịp thời những thay đổi sẽ giúp mọi người có kế hoạch học tập và thực hiện nghĩa vụ quân sự một cách tốt nhất.