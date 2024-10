Tỷ giá USD hôm nay 8/10/2024: Đồng USD trong nước tăng nhẹ

Hôm nay, tỷ giá USD trong nước ghi nhận sự tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố tỷ giá trung tâm của đồng USD tăng 20 đồng, lên mức 24.153 đồng. Trong khi đó, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, vẫn duy trì ở mức 102,49, không thay đổi so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD thế giới Tại thị trường Mỹ, chỉ số DXY giữ nguyên mức 102,49. Đồng USD đã có sự ổn định sau khi đạt mức cao nhất trong 7 tuần gần đây, nhờ vào những dữ liệu việc làm mạnh mẽ từ Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy sự gia tăng lớn nhất trong bảng lương phi nông nghiệp trong vòng 6 tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp giảm, và mức tăng lương vẫn duy trì. Điều này đã khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản vào tháng 11, thay vì 0,50 điểm như dự đoán trước đó. Đồng USD so với đồng Yên Nhật giảm 0,49% xuống mức 147,98, trong khi đồng Euro giảm nhẹ 0,01% xuống 1,0975 USD. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD như một tài sản an toàn. Tỷ giá USD trong nước Tại Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay có sự tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Tại Hà Nội, tỷ giá mua – bán USD giao dịch ở mức 25.183 – 25.283 đồng/USD, tăng 91 đồng/USD ở cả hai chiều. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng tăng mạnh. Cụ thể: Vietcombank niêm yết ở mức 24.640 – 25.030 đồng/USD, tăng 90 đồng ở cả chiều mua và bán.

niêm yết ở mức 24.640 – 25.030 đồng/USD, tăng 90 đồng ở cả chiều mua và bán. BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 24.670 – 25.030 đồng/USD, tăng 80 đồng.

niêm yết tỷ giá ở mức 24.670 – 25.030 đồng/USD, tăng 80 đồng. Vietinbank niêm yết ở mức 24.550 – 25.050 đồng/USD, tăng 90 đồng.

niêm yết ở mức 24.550 – 25.050 đồng/USD, tăng 90 đồng. Eximbank niêm yết ở mức 24.640 – 25.000 đồng/USD, tăng mạnh 120 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán. Với đà tăng hiện tại, tỷ giá USD trong nước đang có Xu hướng tiếp tục ổn định và khả năng sẽ biến động tùy thuộc vào các diễn biến kinh tế toàn cầu và trong nước. Mun (t/h)