Vận đen bủa vây, 3 con giáp 'khổ nhất năm 2025': Cảnh báo hạn nặng, mất tiền, tai họa rình rập

Những con giáp này sẽ gặp vận xui tương tự như phạm Thái Tuế, đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống. Hạn xấu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí rơi vào trạng thái “không vong” – làm gì cũng khó khăn.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh tuổi Tỵ (sinh các năm 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) vốn nổi bật với sự thông minh, sắc sảo và khả năng giao tiếp khéo léo. Tuy nhiên, bước sang năm 2025 – năm bản mệnh, họ khó tránh khỏi vận hạn bủa vây. Theo phong thủy, tuổi Tỵ phạm Thái Tuế dạng "trực xung", khiến mọi việc dễ rơi vào bế tắc. Công việc tưởng chừng hanh thông lại gặp trắc trở bất ngờ, tài chính cũng có nguy cơ thất thoát vì quyết định sai lầm hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.

Không chỉ về tiền bạc, tình duyên của tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng. Người độc thân khó tìm thấy một nửa phù hợp, trong khi những ai đang trong mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, thậm chí tan vỡ vì hiểu lầm không đáng có.

Theo phong thủy, tuổi Tỵ năm nay phạm Thái Tuế dạng "trực xung" (Ảnh: Sưu tầm)

Sức khỏe là vấn đề đáng lưu tâm, khi căng thẳng và áp lực từ công việc khiến tuổi Tỵ dễ mất ngủ, tinh thần sa sút. Để giảm bớt vận xui, họ nên hạn chế đầu tư mạo hiểm, tránh cho vay tiền và dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc đặt một vật phẩm phong thủy như vòng đá thạch anh hoặc tượng rắn trong nhà cũng được xem là cách giúp hóa giải năng lượng tiêu cực.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi (sinh các năm 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) vốn được biết đến với tính cách hiền lành, tốt bụng và lối sống thoải mái. Tuy nhiên, năm 2025 lại là một năm đầy thử thách khi họ phạm Thái Tuế theo dạng "hình hại". Điều này có thể khiến tuổi Hợi vướng vào rắc rối từ những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết, dễ bị hiểu lầm, thị phi hoặc thậm chí bị kẻ xấu lợi dụng.

Trong công việc, đặc biệt là những người làm kinh doanh hoặc khởi nghiệp, tuổi Hợi có thể gặp khó khăn ngoài dự kiến. Một phút sơ suất cũng đủ khiến họ mất trắng công sức bấy lâu.

Năm 2025 là một năm đầy thử thách khi họ phạm Thái Tuế theo kiểu "hình hại" (Ảnh: Sưu tầm)

Ngoài ra, họ cũng cần đề phòng các rủi ro về sức khỏe và tai nạn bất ngờ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa. Để hạn chế vận xui, tuổi Hợi nên tránh đi xa vào các tháng xung như tháng 4 và tháng 10 âm lịch, đồng thời giữ thái độ ôn hòa để tránh xung đột. Đeo vòng phong thủy bằng gỗ trầm hương hoặc đặt bát nước muối ở góc nhà cũng là cách giúp xua đuổi năng lượng tiêu cực.

Tuổi Dần

Tuổi Dần (sinh các năm 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) luôn mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại thử thách. Thế nhưng, năm 2025 lại là thời điểm họ phải đối mặt với nhiều khó khăn do phạm "phá Thái Tuế". Điều này khiến công việc của họ gặp trở ngại, bị tiểu nhân quấy phá hoặc bị cạnh tranh không lành mạnh. Tình hình tài chính cũng bấp bênh, dễ mất tiền do đầu tư sai lầm hoặc bị lừa đảo. Đặc biệt, những ai làm nghề tự do cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định tài chính.

Bên cạnh đó, sức khỏe cũng là vấn đề đáng lo ngại. Tuổi Dần có nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến xương khớp hoặc tai nạn nhỏ trong quá trình di chuyển. Tinh thần cũng dễ bị ảnh hưởng, thường xuyên cáu gắt hoặc rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Để giảm thiểu vận xui, tuổi Dần nên hạn chế tranh cãi, tránh tham gia các hoạt động mạo hiểm như leo núi, đua xe. Theo phong thủy, treo chuông gió ở hướng Đông Bắc hoặc mang theo bùa hộ mệnh hình hổ có thể giúp hóa giải một phần năng lượng tiêu cực.

Công việc của tuổi Dần dễ gặp trở ngại từ đối thủ cạnh tranh hoặc đồng nghiệp ganh ghét. (Ảnh: Sưu tầm)

Làm gì để hóa giải vận xui?

Dù năm 2025 có thể mang đến nhiều thử thách, nhưng không phải mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Tuổi Tỵ, Hợi và Dần hoàn toàn có thể chủ động giảm bớt vận hạn bằng cách thay đổi lối sống và giữ tinh thần lạc quan. Dưới đây là một số cách giúp hóa giải xui rủi:

- Tránh đưa ra quyết định lớn vào thời điểm xung: Các tháng 2, 5, 8 âm lịch là thời gian nhạy cảm, không nên đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc.

- Chăm sóc sức khỏe: Ăn uống khoa học, tập thể dục nhẹ nhàng, tránh thức khuya để duy trì thể trạng tốt nhất.

- Sử dụng vật phẩm phong thủy: Vòng đá thạch anh, bùa hộ mệnh, tượng phong thủy phù hợp từng tuổi có thể giúp thu hút năng lượng tích cực.

- Hành thiện tích đức: Giúp đỡ người khác không chỉ mang lại phước lành mà còn giúp tinh thần nhẹ nhõm, hóa giải phần nào vận hạn.

Lưu ý: Những thông tin trên mang tính tham khảo