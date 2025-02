Vì sao dân gian có câu nói 'phía đông trồng lựu hốt vàng, phía tây trồng hồng hốt bạc'?

Câu nói "phía đông trồng lựu hốt vàng, phía tây trồng hồng hốt bạc" đã trở thành một phần trong tri thức dân gian, phản ánh sự kết hợp giữa đặc điểm sinh trưởng và ý nghĩa phong thủy sâu sắc của hai loài cây này.

Theo truyền thống dân gian, hai phương vị Đông và Tây được coi là những hướng mang lại tài lộc, vì vậy, từ xưa, người ta đã có quan niệm trồng cây lựu ở phương Đông và cây hồng ở phương Tây để gia đình ngày càng thịnh vượng, phát đạt.

Vì sao lại có câu "phía Đông trồng lựu hốt vàng"?

Cây lựu, một loại cây thân gỗ với cành nhánh dẻo dai, thường tạo thành bụi cây dày và thích nghi với môi trường có nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng cũng có thể chịu được một chút bóng râm. Hoa lựu với sắc đỏ tươi rực rỡ, tượng trưng cho may mắn, và quả lựu căng mọng, đỏ thắm vào mùa hè không chỉ tô điểm thêm cho cảnh quan mà còn mang đến cảm giác thịnh vượng, như một biểu tượng của tài lộc dồi dào. Sáng sớm, khi ánh nắng chiếu vào cây, chúng như tỏa sáng, làm bừng lên không khí rực rỡ và may mắn.

Câu nói "phía Đông trồng lựu hốt vàng" không chỉ là lời ca ngợi vẻ đẹp của cây lựu mà còn hàm chứa ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Theo quan niệm của ông cha, cây lựu trồng ở hướng Đông sẽ mang lại tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi và gia đình phát tài phát lộc.

Những quả lựu sai trĩu trên cây đỏ rực cả góc vườn khiến cho người ta luôn có cảm giác may mắn đang đến với gia đình. (Ảnh: Wikiohana)

Trong phong thủy, cây lựu và quả lựu luôn gắn liền với những biểu tượng tốt đẹp. Cây lựu đại diện cho sự kiên cường, bền bỉ. Những chùm hoa lựu đỏ tươi được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại an bình và sự ấm no cho gia đình. Quả lựu đỏ như những chiếc lồng đèn nhỏ, là biểu tượng của may mắn và tài lộc dồi dào. Hơn nữa, quả lựu chứa nhiều hạt, được xem là biểu trưng cho sự đông con, nhiều cháu, vì vậy cây lựu còn được gọi là cây vượng tử, mang lại sức sống và phúc khí cho gia đình.

Ngoài những giá trị phong thủy, cây lựu còn mang lại nhiều lợi ích thực tế. Được trồng làm cảnh, lựu không chỉ đẹp vào mùa hoa và quả mà còn là loại quả giàu vitamin A, C và các khoáng chất. Quả lựu chứa polyphenol chống oxy hóa, được nhiều người sử dụng để Làm đẹp. Trong y học cổ truyền, cả hoa và quả lựu đều có công dụng chữa bệnh như điều trị chảy máu cam, đau răng, tiêu chảy, viêm tai giữa...

Nhờ vào những đặc tính tốt đẹp này, cây lựu không chỉ giúp cải thiện phong thủy mà còn mang lại sức khỏe, may mắn cho gia đình, làm cho nó trở thành loài cây được yêu thích trong mọi gia đình.

"Phía Tây trồng hồng hốt bạc" nghĩa là gì?

Cây hồng, hay còn gọi là persimmon trong tiếng Anh, là một loại cây ăn quả thuộc chi Thị (Diospyros). Đặc trưng của cây hồng là thân chính cao lớn, có thể vươn lên đến 10-14 mét. Nhiều gia đình yêu thích trồng hồng trong vườn nhà bởi cành cây uốn lượn mềm mại và những quả hồng đỏ rực, trĩu nặng, mang lại vẻ đẹp tươi mới và ấm cúng cho không gian sống.

Cây hồng có khả năng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Chỉ sau khoảng 3 năm trồng, cây đã có thể ra hoa và kết trái. Với tán lá rộng, cây hồng có thể tận dụng tối đa ánh sáng, đặc biệt khi được trồng ở phương Tây. Quả hồng thường chín vào mùa thu đông, lúc này, những quả hồng đỏ tươi tắn phản chiếu ánh sáng mặt trời vào lúc bình minh hay hoàng hôn, tạo ra một khung cảnh lấp lánh, giống như những viên bạc tỏa sáng trong vườn. Chính sự kỳ diệu này kết hợp với ý nghĩa phong thủy đã tạo nên câu nói "phía Tây trồng hồng hốt bạc".

Cây hồng có thể khiến ngôi nhà bừng sáng. (Ảnh: Toutiao)

Trong phong thủy, cây hồng được coi là biểu tượng của tài lộc và sự bình an. Quả hồng, với hình dáng tròn trịa, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ đỏ rực, không chỉ mang lại cảm giác ấm áp mà còn tạo ra không khí lễ hội vui tươi trong gia đình. Cây hồng khi trĩu quả sẽ làm cho không gian trở nên sinh động, tràn đầy sức sống và thịnh vượng.

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ là cây hồng không nên trồng ngay giữa sân, vì tán cây quá cao có thể che mất ánh sáng, tạo điều kiện cho sự ẩm ướt và ảnh hưởng đến sự thông thoáng của khu vực này. Trong phong thủy, một không gian sân vườn sáng sủa và khô ráo là yếu tố quan trọng để gia tăng vận may và năng lượng tích cực cho ngôi nhà.