Viettel tuyên bố triển khai thành công mạng 5G độc lập đầu tiên tại Việt Nam

Viettel cho biết, Công nghệ 5G SA (5G Standalone - 5G độc lập) sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái 5G, tạo điều kiện và thúc đẩy chuyển dịch sang các công nghệ hiện đại tại Việt Nam, mở ra cơ hội cung cấp nhiều ứng dụng mới giúp giải quyết các thách thức cho người dùng và doanh nghiệp.

Đây có thể coi là bước đi quan trọng cho việc chính thức cung cấp dịch vụ 5G thương mại.

Như vậy chỉ trong thời gian hơn 3 tháng kể từ khi được Bộ TT&TT cấp giấy phép sử dụng tần số để nhà mạng thương mại hóa 5G, Viettel đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công mạng 5G độc lập.

Khác với 5G Non-Standalone (NSA) được phát triển trên hạ tầng mạng 4G, thì 5G SA là phiên bản tiên tiến hơn và hoàn toàn độc lập giúp nâng cao tính linh hoạt, khả năng mở rộng và cung cấp nhiều dịch vụ mới.

5G SA sẽ giúp Viettel cung cấp thêm nhiều dịch vụ như nhóm dịch vụ data tốc độ cao, dịch vụ Quality on Demand, dịch vụ Internet không dây 5G, dịch vụ mạng di động dùng riêng.

Viettel cũng cung cấp các giao thức phát triển ứng dụng theo chuẩn mở giúp các công ty lập trình ứng dụng sử dụng trực tiếp năng lực mạng lưới 5G của nhà mạng để tạo ra các dịch vụ kinh doanh mới. Dịch vụ giúp mở ra một mô hình kinh doanh mới và chuyển đổi mạng viễn thông truyền thống thành một nền tảng thúc đẩy sáng tạo tới cộng đồng.

Để triển khai 5G SA ngoài việc nhà mạng bỏ ra chi phí lớn để đầu tư hoàn toàn hệ thống mạng lõi mới, thách thức lớn nhất là việc cấu hình để kết nối hệ thống này với các thiết bị vô tuyến khi tất cả phải tuân theo tiêu chuẩn 5G. Trên thế giới, các nhà mạng thường mất từ 1 đến 2 năm để hoàn thành xây dựng mạng 5G SA thương mại.

Theo báo cáo của GSA, tính đến hết Quý 1 năm 2024, mới có khoảng 58 quốc gia đã thử nghiệm thành công 5G SA trên tổng số 175 quốc gia thương mại hoặc thử nghiệm 5G. Nguyên nhân chính do sự khó khăn và phức tạp trong việc triển khai mạng 5G SA so với 5G NSA.

Hiện Viettel đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hãng smartphone lớn, phổ biến trên thị trường Việt Nam như Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo… nâng cấp firmware thương mại cho thiết bị smartphone hỗ trợ mạng 5G SA với mục tiêu cung cấp mạng 5G hiện đại nhất cho khách hàng ngay tại thời điểm khai trương.

Hà My

