Vụ bảo vệ bị sát hại trước cổng công ty ở TP.HCM: Nghi phạm là người không ngờ

Trong khi cự cãi, ông Đ. rút hung khí tấn công khiến ông P. gục xuống tại chỗ. Người dân xung quanh hô hoán, chạy tới giữ nghi phạm và kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Ngày 5/5, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong tại cổng khu công nghiệp ở xã Phạm Văn Cội.

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, danh tính nạn nhân được xác định là ông T.V.P. (51 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Vào chiều ngày 4/5, trước cổng một công ty trên đường Phạm Văn Cội (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) ông P. được cho là to tiếng cự cãi với một người đàn ông tên Đ.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trong lúc mâu thuẫn, ông Đ. được cho là rút hung khí tấn công khiến ông P. gục xuống đường, tờ Pháp luật TP.HCM đưa tin. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng hô hoán, chạy tới giữ nghi phạm và kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, đưa nghi can về trụ sở để lấy lời khai.

Gia đình nạn nhân cho biết, ông P và ông Đ đều là bảo vệ cho công ty trong Khu nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Chiều ngày 4/5, ông P. đi xe máy đến công ty để làm ca tối thì gặp ông Đ. và nảy sinh cự cãi.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Hoàng Yên (T/h)