Vụ tài xế taxi công nghệ bị tấn công, cướp tài sản: Nghi phạm là cô gái 20 tuổi

Nghi phạm là cô gái 20 tuổi, do thiếu tài tiêu xài nên đã đặt xe công nghệ để ra tay cướp tài sản.

Ngày 18/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt tạm giam L.T.K.A (20 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đây là cô gái đã tấn công tài xế ô tô công nghệ khiến tài xế lao xe vào gốc cây trên đường Điện Biên Phủ, phường 17.

Tại cơ quan công an, A bước đầu khai nhận, do thiếu tài tiêu xài nên đã đặt xe công nghệ để ra tay cướp tài sản nhưng không thành, thông tin trên Công an TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 8/5, tài xế N.N.T (42 tuổi) điều khiển ô tô công nghệ biển số tỉnh Bình Dương, chở A lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 1 đi TP.Thủ Đức.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền phong)

Gần đến giao lộ Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh), A dùng hung khí tấn công tài xế T để cướp tài sản.

Theo Tiền phong, tài xế T chống cự và đánh lái cho ô tô lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây bên đường rồi bung cửa, chạy ra ngoài hô hoán.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lao ra hỗ trợ, khống chế A; đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường 17 phối hợp với Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera để làm rõ.

Ngay trong đêm, công an tạm giữ A để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Việt Hương (T/h)