Xây dựng xã Bát Tràng thành điểm du lịch an toàn, hấp dẫn của Thủ đô

Sáng 15/8, Ban Chỉ đạo 138 xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”. Đây là 1 trong 3 đơn vị làm điểm cấp Thành phố về thực hiện “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng hệ thống chính trị huyện Gia Lâm

Dự Ngày hội có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa và quà cho đại diện Nhân dân và cán bộ xã Bát Tràng

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Phạm Huy Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Bát Tràng cho biết: Trong những năm qua, Cấp ủy, Chính quyền xã đã xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể và của toàn dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi phát biểu khai mạc Ngày hội

Ban Chỉ đạo 138 xã đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, quản lý các địa bàn, khu vực phức tạp về hình sự; rà soát các ổ nhóm tội phạm; tổ chức thực hiện kế hoạch phân công lực lượng tuần tra mật phục trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thực hiện gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục số đối tượng quản lý nghiệp vụ tại địa phương.

Toàn xã đã lắp được trên 100 camera an ninh và chuyển hình ảnh về Trụ sở Công an xã để theo dõi nắm tình hình và xử lý khi có tình huống xảy ra; Thành lập được 5 tổ liên gia PCCC, 45 điểm chữa cháy công cộng, vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy lưu động. Duy trì hoạt động tuần tra địa bàn của các tổ tuần tra nhân dân tự quản. 7 tháng đầu năm, đã điều tra khám phá 4/5 vụ phạm pháp hình sự, đạt 80%; Phát hiện và xử lý 04 vụ vi phạm về kinh tế , 4 vụ vi phạm về môi trường, 5 vụ vi phạm về ma túy…

Với những nỗ lực của Ban Chỉ đạo xã, sự đồng thuận vào cuộc tích cực của Nhân dân, tuy là địa bàn quản lý phức tạp nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo ổn định. “Với sự đoàn kết, thống nhất, Nhân dân và cán bộ xã Bát Tràng phấn đấu tiếp tục giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng xã Bát Tràng trở thành điểm tiêu biểu về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là điểm đến an toàn, là điểm du lịch tiêu biểu của Thủ đô và cả nước”- Chủ tịch UBND xã Phạm Huy Khôi nhấn mạnh.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm nói chung, xã Bát Tràng nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Hiệu quả thiết thực của các mô hình đã kịp thời phát hiện, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Gia Lâm nói chung, xã Bát Tràng nói riêng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa của Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút ra những kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích điển hình, xuất sắc; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hằng năm, tập trung hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ sở giáo dục để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy hơn nữa công tác phối hợp tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an nói chung, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng, nhất là tại địa bàn giáp ranh.

Phát biểu tại Ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao thành phố Hà Nội trong việc đổi mới phương pháp, cách làm rất chu đáo, bài bản, kỹ càng khi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 với 03 điểm cấp thành phố, 04 điểm cấp sở, ban, ngành và 58 điểm cấp quận, huyện, thị xã, qua đó, đã tạo sức lan tỏa và nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của Nhân dân Thủ đô. Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về tính chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, nhân rộng, cần được triển khai trên tất cả các quận, huyện của Công an thành phố Hà Nội và cả nước.

Đồng chí cũng biểu dương Công an huyện Gia Lâm đã tham mưu triển khai hiệu quả 12 mô hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Đây là những mô hình “ý Đảng, lòng dân” góp phần củng cố tình hình an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững chắc. Đồng thời, đánh giá cao phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Bát Tràng, một trong số ít những xã của Thủ đô hội tụ các yếu tố về lịch sử, văn hoá vẫn phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và bảo đảm an ninh trật tự.

Tiết mục văn nghệ tại "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" xã Bát Tràng

Tại Ngày hội, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Huyền đã tặng quà 05 cá nhân đại diện cho hộ gia đình chính sách tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Bát Tràng; Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2020 - 2023 và 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Bộ Công an, UBND Thành phố, Công an Thành phố và huyện Gia Lâm biểu dương, khen thưởng.

Vương Vân