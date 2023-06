Xét nghiệm AZF và xét nghiệm phân mảnh tinh trùng – “Chìa khóa” trong điều trị vô sinh, hiếm muộn ở nam giới

Là công cụ đắc lực trong việc phát hiện các vấn đề gây vô sinh, hiếm muộn đối với nam giới, các xét nghiệm di truyền chuyên sâu bao gồm AZF và phân mảnh tinh trùng đang ngày càng trở nên cần thiết, giúp các y bác sĩ kịp thời có các lộ trình điều trị cụ thể nhằm đem lại tỷ lệ thành công cao trong điều trị, tăng tỷ lệ thành công, đem lại niềm hạnh phúc cho các cặp vợ chồng trên hành trình mòn mỏi tìm con.

Bộ đôi xét nghiệm chuyên sâu về di truyền nam giới

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những ứng dụng công nghệ mới truy tìm nguyên nhân vô sinh. Những năm gần đây đã từng bước nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh, bao gồm vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Đặc biệt, phải kể đến bộ đôi xét nghiệm chuyên sâu về di truyền dành cho nam giới bao gồm xét nghiệm AZF và phân mảnh tinh trùng - đang được xem là yếu tố không thể thiếu tại nhiều bệnh viện hỗ trợ sinh sản và nam học, điều trị vô sinh hiếm muộn hàng đầu trong cả nước.

(Các xét nghiệm chuyên sâu bao gồm AZF và xét nghiệm phân mảnh tinh trùng giúp phát hiện kịp thời các bất thường về di truyền, nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn ở nam giới)

Đầu tiên, phải kể đến xét nghiệm AZF - đây là công nghệ đã được phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia có nền y học hiện đại hàng đầu thế giới, cho thấy hiệu quả cao trong điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Từ việc xét nghiệm yếu tố gây vô tinh trùng (Azoospermia Factor) ở gen nằm trên nhánh dài của nhiễm sắc thể Y ở vị trí Yq11, các y bác sĩ sẽ phát hiện ra những đột biến vi mất đoạn vùng – nguyên nhân chủ yếu thứ 2 gây vô sinh ở nam giới, chỉ sau Hội chứng Klinefelter.

Việc xét nghiệm sàng lọc đột biến vi mất đoạn ở vùng AZF góp phần xác định nguyên nhân của các trường hợp vô sinh, làm cơ sở cho tư vấn di truyền phòng ngừa, hạn chế việc truyền gen bệnh cho các thế hệ sau, đồng thời giúp giảm chi phí điều trị nội khoa một cách hiệu quả cho người bệnh.

Tiếp đến là các xét nghiệm phân mảnh ADN tinh trùng. Xét nghiệm này sẽ cho thấy tình trạng chuỗi ADN của tinh trùng có bị đứt gãy thành từng đoạn nhỏ hay không, đây cũng là tình trạng bất thường hay diễn ra, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thụ tinh của tinh trùng. Thực tế, với những trường hợp mà sự phân mảnh ADN tinh trùng trên 30% thì gần như không thể có thai nếu không áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản kịp thời. Xét nghiệm này đặc biệt cần thiết với các trường hợp nam giới có chỉ số phân tích tinh dịch bình thường (số lượng tinh trùng, khả năng chuyển động của tinh trùng, hình dạng của tinh trùng bình thường nhưng vẫn không có con), với các bệnh nhân giãn mạch thừng tinh và các cặp vợ chồng làm IVF thất bại, vô sinh chưa rõ nguyên nhân…

Xóa tan nỗi ám ảnh mang tên vô sinh nam

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc bệnh nằm ở độ tuổi dưới 30. Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, tỉ lệ khoảng 7,7%. Trong đó, các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30 chiếm tỷ lệ 50%. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát đang gia tăng đến 15 - 20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh.

Đáng lưu ý, tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân.

Các nghiên cứu mới hiện nay cũng cho thấy, vai trò yếu tố di truyền của nam giới chiếm đến 50% trong vấn đề hình thành một phôi thai, đặc biệt là yếu tố do gen và nhiễm sắc thể. Theo đó, các yếu tố di truyền tác động lên nhiễm sắc thể và tinh trùng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hình thành giới tính, giao tử (trứng và tinh trùng), cũng như giai đoạn phát triển của phôi.

Tại Việt Nam, xu hướng vô sinh và hiếm muộn nam giới ngày càng gia tăng do nhiều yếu tố như kết hôn và sinh con muộn, chất lượng tinh trùng giảm sút vì điều kiện sống - làm việc, môi trường, và tâm lý…

Những con số kể trên cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kịp thời thăm khám, phát hiện và điều trị các vấn đề bất thường liên quan tới gen, chất lượng tinh trùng để có thể đi đến thành công trong điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Là một trong những cơ sở điều trị nam học, vô sinh hiếm muộn hàng đầu cả nước, với tỷ lệ thành công có tháng lên tới 90% trong lần đặt phôi đầu tiên, trong nhiều năm qua Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc (Hà Nội) đã liên tục đầu tư các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới để gia tăng tỷ lệ thành công trong điều trị cho các cặp vợ chồng, bao gồm các công nghệ Xét nghiệm AZF và xét nghiệm phân mảnh tinh trùng…

Cùng với trang thiết bị hiện đại, bệnh viện cũng không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ y bác sĩ, tập hợp những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di truyền học, giúp tìm ra nguyên nhân và giải pháp, giải quyết hiệu quả vấn đề mà các cặp vợ chồng đang gặp phải.

Không những vậy, bệnh viện cũng thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn, thăm khám miễn phí nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận công nghệ và nâng cao tỷ lệ điều trị thành công cho các gia đình gặp vấn đề vô sinh hiếm muộn.