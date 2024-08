Xoài Non giữa tin yêu Gil Lê

Sau khi ly hôn, Xoài Non không tiết lộ lý do. Cô trở về bên gia đình trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tiếp tục công việc. Tuy nhiên, việc bạn thân Sunna bị nghi ngờ khiến mối quan hệ với Xemesis đổ vỡ nên Xoài Non quyết định lên tiếng. "Ban đầu tôi không có ý định lên tiếng, nhưng thấy rất nhiều thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng nhiều đến người thân bên cạnh mình. Những câu chuyện đó không có thật, chỉ là mọi người đoán mò và thêu dệt", Xoài Non khẳng định.