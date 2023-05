Xuất hiện nữ tân binh với diễn xuất dở tệ khiến khán giả ngao ngán, thua kém cả bạn diễn là một idol đá sân

Lần đầu đóng chính ở một tác phẩm lớn nhưng nữ tân binh này lại không tạo được thiện cảm với khán giả.

All that ưe loved V(ì Những Gì Ta Đã Yêu) là bộ phim tình cảm học đường mới lên sóng trên nền tảng trực tuyến TVing. Phim đánh dấu sự trở lại với màn ảnh của nam idol nổi đình đám Oh Sehun. Ở tuổi 29, anh gây ra không ít tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng Sehun quá già so với tạo hình học sinh 18 tuổi.

Bên cạnh một Sehun gây tranh cãi về tạo hình thì nữ chính của All That We Loved cũng gây ra không ít tranh cãi về diễn xuất. Cô là Jang Yeo Bin, một tân binh sinh năm 2000, mới vào nghề được vài năm và chưa có vai diễn nổi bật nào. All That We Loved là bộ phim dài tập đầu tiên là Jang Yeo Bin đóng chính, lại còn có cơ hội xuất hiện bên cạnh nam idol lừng danh, đáng tiếc cô lại không thể tranh thủ thời cơ để tỏa sáng. Trong khi Oh Sehun dù là idol đá sân và cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng vẫn thể hiện khá tốt thì Jang Yeo Bin lại khiến người xem khó chịu. Khán giả nhận định cô không hợp vai, biểu cảm vụng về, gương mặt lúc nào cũng "lạnh tanh". Thêm vào đó nhan sắc của cô cũng tương đối xinh đẹp nhưng lại chẳng có điểm nhấn để khán giả nhớ đến.

Trong All That We Loved, Jang Yeo Bin vào vai Han So Yeon, một nữ sinh xinh đẹp, luôn đứng đầu thành tích học tập trong trường, được rất nhiều người yêu mến. Cô vướng vào mối tình tay ba với Go Yoo (Sehun) và Joon Hee (Jo Joon Young) - bạn thân của Go Yoo. Sở dĩ Joon Hee cũng thích So Yeon là bởi anh nhận được một quả thận của Go Yoo, trí nhớ tế bào đã khiến Joon Hee có những cảm xúc giống với cậu bạn thân.

Trước All That We Loved, Jang Yeo Bin còn từng góp mặt trong một số bộ phim như Our Blooming Youth, Stock Struck,... Ngoài ra cô còn được biết đến với tư cách một người mẫu teen được nhiều người yêu thích.