Yoo Ah In bị thẩm vấn 21 tiếng trong cuộc điều tra thứ 2

Yoo Ah In trở về nhà vào sáng sớm 17/5 sau khi bị đơn vị điều tra tội phạm ma túy thuộc Sở cảnh sát thủ đô Seoul thẩm vấn suốt 21 tiếng đồng hồ.

Hậu bỏ về giữa chừng vì quá đông phóng viên, Yoo Ah In đã tiếp nhận buổi điều tra thứ hai trong suốt 21 tiếng.

Yoo Ah In bị triệu tập với tư cách nghi phạm vào lúc 9h sáng ngày 16/5. Cuộc thẩm vấn Yoo Ah In kéo dài đến khoảng 4:40 sáng. Sau khi dành gần hai giờ để xem xét hồ sơ, anh rời tòa nhà lúc 6:26 sáng.

Khi các phóng viên hỏi Yoo Ah In về cuộc thẩm vấn của mình, anh ấy đã xin lỗi vì sự bất tiện nhưng không đề cập đến cáo buộc sử dụng cocaine, lý do thay đổi ngày tham dự hay phương thức mua thuốc. Cảnh sát nghi ngờ rằng Yoo Ah In đã sử dụng 5 loại ma túy khác nhau: cây gai dầu, propofol, cocaine, zolpidem và ketamine. Họ đang điều tra các loại thuốc cụ thể được sử dụng, nguồn mua và các đồng phạm tiềm năng.

Người ta cũng phát hiện ra rằng Yoo Ah In đã được kê toa zolpidem, một loại thuốc hướng thần, không vì mục đích y tế. Yoo Ah In ban đầu được lên kế hoạch xuất hiện để điều tra vào ngày 11/5 nhưng đã từ chối tiến hành do sự có mặt của một số lượng lớn các phóng viên.

Trong một sự cố tiếp theo vào tháng 3, Yoo lại hoãn lệnh triệu tập khi phát hiện ra rằng các phóng viên đã biết về ngày dự kiến. Trước đó một ngày, cảnh sát cũng đã triệu tập một người quen của Yoo Ah In, được xác định là "A". Cuộc điều tra ông A cũng kéo dài đến sáng hôm sau. Điều đáng chú ý là trước đó, cảnh sát đã đặt 4 cá nhân, bao gồm cả ông A, là đối tượng tình nghi vì cáo buộc họ có liên quan đến việc hỗ trợ hoặc quản lý ma túy cho Yoo Ah In.

Lùm xùm liên quan đến việc sử dụng ma túy đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Yoo Ah In.

Sau khi kết thúc điều tra Yoo Ah In, cảnh sát sẽ đánh giá xem có tiến hành xin lệnh bắt giữ nam diễn viên hay không. Lùm xùm liên quan đến việc sử dụng ma túy đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Yoo Ah In.

Thúy Thúy