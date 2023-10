Màn "nẫng tay trên" về truyền thông lúc này của "chị đẹp thứ 31" Ngọc Trinh là điều mà nhà sản xuất chương trình triệu đô không lường trước được.

Ngọc Trinh luôn là cái tên đáng để "dè chừng" trong showbiz Việt. Không phải bởi tài năng hay sắc vóc, mà là vì không biết khi nào "quả bom drama" này "phát nổ". Vốn nổi tiếng từ tai tiếng nên chỉ một "cú nổ", hình ảnh của cô sẽ lan tràn trên mạng xã hội, chễm chệ ở mục tin nóng của các trang báo lớn. Bản thân mỹ nhân này cũng từng không ít lần "vỗ ngực" cho rằng mình là người nổi tiếng, nên xem việc "chơi trội" là một đặc quyền.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày mà 30 mỹ nhân Việt tài năng ra mắt khán giả trong chương trình mới, cũng là khi họ thua cuộc trước "chị đẹp thứ 31" - Ngọc Trinh.

Trước đó, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt được kỳ vọng sẽ trở thành "cơn địa chấn" trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông khi lần đầu tiên quy tụ được dàn mỹ nhân Việt "đỉnh của chóp", từ diva làng nhạc cho đến những ngôi sao giải trí hạng A. Ngay cả với những cái tên không có giọng hát tốt như Ninh Dương Lan Ngọc hay Diệu Nhi, sức hút của họ cũng đã đủ làm nhà sản xuất yên tâm.

Chưa kể, dư âm của Chi Pu ở chương trình phiên bản gốc vẫn còn. Đó là lý do nhà sản xuất Việt Nam tận dụng thời điểm này để mang show giải trí hot nhất xứ Trung về với mức đầu tư phải tính bằng con số triệu đô. Chính bởi vậy, từ khâu "điểm mặt" 30 chị đẹp, so về mức độ phủ sóng trên mạng xã hội thì chương trình đã "vượt mặt" các nội dung giải trí cùng thời điểm như: The Masked Singer, Vietnam Idol, The New Mentor, Hành trình rực rỡ, và ngay cả sự kiện Hoa hậu Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam.

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đang là show truyền hình thực tế được mong đợi nhất hiện tại.

Nhờ sự giúp sức về mặt hình ảnh, những lời kêu gọi "câu view" từ 30 "chị đẹp" trên mọi nền tảng, chương trình đang có nhiều lợi thế truyền thông. Theo đó, buổi họp báo được diễn ra với kỳ vọng là bước đệm gây chú ý trước ngày chương trình lên sóng, đồng thời để giới truyền thông có cái nhìn rõ nét về mức độ đầu tư hoành tráng.

Nhưng đáng tiếc thay, cái tên nằm ngoài danh sách - "chị đẹp thứ 31" Ngọc Trinh cùng với việc bị tạm giam đã vô tình… "nẫng tay trên" hào quang của các "chị đẹp" khác trên mọi diễn đàn và mặt báo.

Sự kiện họp báo với màn "đọ sắc" của các "chị đẹp" được nhiều người chú ý.

Nhưng điều khiến dư luận xôn xao hơn lại là bản án dành cho sự "thích chơi nổi" của Ngọc Trinh.

Việc Ngọc Trinh phải đối mặt với các bản án vì xem thường pháp luật, thích "chiêu trò" để nổi tiếng là điều dễ đoán. Tuy nhiên, có lẽ "nữ hoàng nội y" không ngờ rằng có ngày "thảm đỏ" của mình lại dẫn đến... công an.

Tiếc rằng, 2 sự kiện này có cùng "điểm rơi". Dân mạng thay vì "soi" MV của các chị đẹp, "tăm tia" phát ngôn của những diva khi lần đầu đọ giọng với nghệ sĩ trẻ, thì lại ồ ạt chia sẻ hình ảnh "ngã ngựa" của một cô gái từng khoác lớp áo người nổi tiếng. Đắng lòng thay, từ ngôi sao xúng xính váy áo dự sự kiện, thường xuyên khoe mẽ cuộc sống giàu sang, nay khuôn mặt Ngọc Trinh lại "chễm chệ" trên các diễn đàn với hình ảnh tay đeo còng số 8, buồn bã nghe bản tuyên án từ cơ quan chức năng.

Trên mặt báo, những tít bài như: "Ngọc Trinh bị bắt", "Nữ hoàng nội y đối mặt với mức án phạt nào?", "Vì sao Ngọc Trinh bị bắt?"... nằm ở vị trí hàng đầu. Các từ khoá liên quan tới cô cũng lọt Top tìm kiếm cao nhất. Hàng loạt bài viết về Ngọc Trinh cũng xuất hiện, "đào" lại những màn "chơi ngông" trong quá khứ của cô nàng. Trên Google, những hình ảnh đầu tiên hiện ra khi tìm kiếm tên chân dài không còn là xúng xính váy áo, khoe thân gợi cảm…, mà là gương mặt thất thần ở đồn công an.

Rõ ràng, cái giá phải trả của Ngọc Trinh đang là đề tài được quan tâm nhiều hơn hẳn màn xuất hiện của 30 chị đẹp trong chương trình giải trí. Ngay cả nhà sản xuất phim Đất rừng Phương Nam hay Trấn Thành có lẽ đều muốn "cảm ơn" Ngọc Trinh vì nhờ cô, dư luận đã tạm quên những cuộc tranh luận nảy lửa về tác phẩm.

Cái giá phải trả của Ngọc Trinh lần này là quá đắt.

Nhiều người cho rằng việc Ngọc Trinh bị bắt là "kiếp nạn" mà cô phải gánh trong hành trình không ngừng đi tìm những đỉnh cao nổi tiếng.

Điều này đúng, vì Ngọc Trinh chưa bao giờ "yên vị" trong cuộc sống vốn đã như bà hoàng của mình. Khi chẳng còn mưu cầu vị trí hay sự thăng tiến trong nghề, Ngọc Trinh mong muốn phục vụ cái tôi cao của bản thân và xem thường sự "mắng chửi" của khán giả. Trước khi bị bắt, những đoạn clip "làm xiếc" trên xe mô tô được người đẹp khoe trên trang cá nhân như một sự tự hào, nhưng không biết rằng điều đó sẽ dẫn đến hình phạt mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải gánh chịu.

Dù người đẹp đã khóa trang cá nhân, xóa những clip "cưỡi mô tô làm trò" nhưng đã quá muộn. Nếu biết sai từ đầu, có lẽ tình cảnh của Ngọc Trinh không thê thảm đến vậy.

Hiện tại, Ngọc Trinh đã nhận lệnh bắt tạm giam 3 tháng về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Theo một số luật sư, cô có thể phải chịu mức phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc nặng hơn sẽ phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng liệu rằng bài học đắt giá này có đủ để "cảnh tỉnh" Ngọc Trinh?

Dương Vũ