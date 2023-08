6 quy tắc giúp bảo toàn collagen, giữ da tươi trẻ

Sử dụng tẩy tế bào chết có chứa AHA, BHA, tăng cường vitamin C từ thực phẩm và mỹ phẩm, bổ sung axit béo omega-3 giúp giữ da tươi trẻ.

1. Tẩy da chết đúng cách

Tẩy da chết là bước chăm sóc da không thực hiện hàng ngày nên nhiều người thường bỏ quên. Tuy nhiên, đây là bước làm đẹp quan trọng bởi nó không chỉ làm sạch tế bào da chết, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa trong lỗ chân lông mà còn giúp thúc đẩy sản xuất collagen, làm mới tế bào. Nên sử dụng tẩy tế bào chết có AHA, BHA để loại bỏ tế bào cũ ở tầng biểu bì, tăng sinh tế bào mới, giúp da hồng hào, căng bóng.

2. Chống nắng hàng ngày

Thoa kem chống nắng đều đặn mỗi ngày giúp bảo vệ kết cấu collagen.

Tiếp xúc trực tiếp với tia UV khiến cấu trúc dưới da và tế bào collagen bị phá hủy, làn da mất đi độ đàn hồi, dễ xuất hiện nếp nhăn, tình trạng chảy xệ. Chuyên gia da liễu khuyến cáo nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày, thoa trước khi ra ngoài ít nhất 30 phút để da được bảo vệ tốt nhất.

3. Duy trì lối sống lành mạnh

Lối sống thiếu lành mạnh là một trong những nguyên nhân gây ra sự sụt giảm collagen. Xây dựng lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, ngủ trước 23h, hạn chế đồ uống có chứa cồn... giúp duy trì hàm lượng collagen ổn định.

4. Tăng cường vitamin C

Bổ sung vitamin C từ bên trong lẫn bên ngoài để bảo toàn collagen.

Vitamin C là hoạt chất quan trọng giúp tăng cường quá trình tổng hợp axit hyaluronic, góp phần tăng sinh collagen. Bổ sung vitamin C cho cơ thể qua các loại thực phẩm như cam, chanh, xoài, dâu, kiwi, các loại rau màu xanh lá đậm... Bên cạnh đó, nên thêm vitamin C vào chu trình dưỡng da để thúc đẩy sản sinh collagen.

5. Bổ sung thực phẩm giàu axit béo omega-3

Axit béo omega-3 giúp tăng độ đàn hồi, dẻo dai cho da, giảm viêm nhiễm. Axit béo omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu, hạt chia, quả óc chó, đậu tương...

6. Cắt giảm đường

Cắt giảm đường khỏi thực đơn để ngăn ngừa tình trạng sụt giảm collagen.

Đường là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sụt giảm collagen. Đường phá vỡ các kết cấu collagen, khiến da khô ráp, xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn. Do đó, nên giảm đường trong chế độ ăn uống hàng ngày để ổn định lượng collagen, giữ cho da mềm mại, trẻ trung.

Vienne (Theo Healthline)