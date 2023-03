Áp lực thi cử, cô gái rụng hết tóc

Căng thẳng kéo dài từ kỳ thi đại học khiến cô bị rụng tóc dần. Suốt 7 năm qua, người phụ nữ này phải thường xuyên đội tóc giả che đi khuyết điểm của bản thân.

Đến một bệnh viện ở TP.HCM khám, N.P.T (26 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ cô từng có mái tóc xoăn tự nhiên, đen bóng và dày. Thời điểm học lớp 12, áp lực thi cử khiến T. bị rụng tóc từng mảng lớn. Khi vào đại học, cô luôn tự ti với mái tóc của mình nên thường xuyên thay đổi kiểu tóc, đội mũ, tóc giả. Suốt thời gian đó, tóc vẫn không ngừng rụng.

Gia đình đã đưa chị T. đến nhiều phòng khám và spa gần nhà để điều trị nhưng không hiệu quả. Thậm chí, cô đã từng chi 100 triệu đồng để điều trị rụng tóc nhưng tình trạng này vẫn không cải thiện. Sau khi được bác sĩ tư vấn, cô thử điều trị bằng phương pháp lăn kim. Hiện tại, tóc của cô đã mọc trở lại sau 7 năm.

Hình ảnh tóc của chị T. sau điều trị.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trương Thị Huyền Trang - Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhiều người đối diện với bệnh lý rụng tóc khiến họ tự ti thậm chí có người rụng trơ da đầu.

Hằng ngày, tóc rụng khoảng 50-100 sợi. Nếu tóc rụng quá số lượng này là bệnh lý. Khi đó, bạn cần tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được hỗ trợ.

Bác sĩ Trang cho biết nhiều nguyên nhân từ bên ngoài đến bên trong cơ thể dẫn tới tình trạng này. Ví dụ tình trạng cơ thể thiếu chất, bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý da đầu. Đặc biệt, hiện nay, cuộc sống áp lực khiến nhiều người mất ngủ, stress gây rụng tóc. Các nghiên cứu chỉ ra stress làm giai đoạn rụng tóc kéo dài, số lượng tóc rụng nhiều hơn.

Ngoài ra, rụng tóc còn do các yếu tố tác động khách quan khác như đội mũ bảo hiểm, cột kéo tóc… Điều đó tạo áp lực đè lên phần cấu trúc của nang tóc, da đầu.

Theo bác sĩ này, rụng tóc có hai dạng do sẹo và không do sẹo. Trong đó, rụng tóc không do sẹo phổ biến hơn. Bệnh nhân có thể bị rụng tóc thể mảng. Biểu hiện là tóc rụng nhanh, rụng hoàn toàn để lại một hoặc nhiều dát hình tròn hoặc oval ở da đầu không có tóc. Rụng tóc có thể do các nguyên nhân như điều trị hóa chất, tia xạ, ngộ độc, suy dinh dưỡng…

Rụng tóc nội tiết là loại rụng tóc hay gặp nhất ở cả hai giới, thường mang tính chất gia đình. Nguyên nhân là sự tăng nhạy cảm quá mức của các hormone sinh dục nam với alpha-reductase ở vùng da đầu. Thói quen nhổ tóc cũng làm cho tóc rụng dần.

Bác sĩ Trang khuyến cáo nếu rụng tóc quá nhiều, bạn nên đến bệnh viện để bác sĩ hỗ trợ tìm nguyên nhân và xử lý kịp thời. Người bệnh có thể sử dụng thuốc đường uống, xịt, bôi hoặc thay đổi dầu gội đầu. Tùy từng bệnh nhân, bác sĩ có thể đưa ra các biện pháp điều trị thích hợp.