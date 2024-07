Nhóm nhạc nữ K-pop đình đám BLACKPINK sẽ tái hợp sau gần một năm để kỷ niệm tám năm ra mắt, hứa hẹn mang đến một sự kiện đầy cảm xúc và kỷ niệm.

Theo YG Entertainment, công ty quản lý của BLACKPINK, bốn thành viên Lisa, Jennie, Rose và Jisoo sẽ cùng xuất hiện tại sự kiện đặc biệt cho bộ phim hòa nhạc "BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS". Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 9/8 tại rạp chiếu phim CGV ở Seoul, Hàn Quốc.

BLACKPINK tái hợp trong lễ ra mắt phim hòa nhạc đặc biệt - Ảnh: kpopmap

"Chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện trên nền thảm hồng - màu sắc đặc trưng của BLACKPINK. Nhóm sẽ tham gia để tương tác gần gũi hơn với người hâm mộ, nhân dịp kỷ niệm tám năm ra mắt", YG Entertainment chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên cả bốn thành viên của BLACKPINK tụ họp sau khoảng 11 tháng kể từ buổi hòa nhạc cuối cùng của World Tour vào tháng 9 năm ngoái, khiến người hâm mộ không khỏi háo hức và mong đợi.

Bộ phim mới, dự kiến phát hành vào thứ Tư (ngày 7/8), sẽ ghi lại những màn trình diễn mạnh mẽ của nhóm trong buổi hòa nhạc cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "BORN PINK", tổ chức tại Seoul năm ngoái. Chuyến lưu diễn này đã đi qua 34 quốc gia và tổ chức khoảng 66 buổi hòa nhạc, thu hút hơn 1,8 triệu người hâm mộ, trở thành chuyến lưu diễn thành công nhất của một nhóm nhạc nữ K-pop.

Bộ phim hòa nhạc sẽ được chiếu độc quyền tại các rạp chiếu phim hiệu ứng đặc biệt của CGV, bao gồm ScreenX với màn hình toàn cảnh 270 độ, 4DX với ghế chuyển động và nhiều hiệu ứng đặc biệt khác, và ULTRA 4DX. Phim cũng sẽ được phát hành tại khoảng 110 quốc gia trên toàn cầu.

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức một sự kiện đặc biệt dành riêng cho người hâm mộ, BLINK, vào ngày kỷ niệm ra mắt nhóm vào 8/8, mang đến cơ hội gần gũi và giao lưu trực tiếp với các thần tượng.

Ra mắt năm 2016 với album "Square One," BLACKPINK nhanh chóng trở thành ngôi sao với những bản hit đình đám như "How You Like That" (2020) và "Kill This Love" (2019). Các thành viên đã gia hạn hợp đồng với YG Entertainment cho các hoạt động nhóm và ký hợp đồng với các hãng riêng cho các dự án cá nhân. Lisa, Jennie và Jisoo đã thành lập hãng riêng, còn Rose ký hợp đồng với The Black Label, hãng hip-hop do nhà sản xuất Teddy điều hành.

Sự kiện sắp tới hứa hẹn sẽ là một dấu mốc quan trọng, không chỉ kỷ niệm hành trình 8 năm của nhóm mà còn là dịp để BLACKPINK và người hâm mộ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

(Theo Koreantimes)