BlackPink có bao nhiêu thành viên? Tiểu sử các thành viên nhóm nhạc BlackPink

BlackPink, nhóm nhạc nữ hàng đầu trong K-pop, trực thuộc công ty YG Entertainment, được thành lập vào năm 2016 với 4 thành viên.

1. BlackPink là ai?

BlackPink, nhóm nhạc nữ đình đám của K-pop, trực thuộc YG Entertainment, ra mắt vào năm 2016. Nhóm bao gồm bốn thành viên nổi bật: Jisoo, Jennie, Rosé, và Lisa.

2. Thông tin về BlackPink

2.1. Đội hình và thành lập

BlackPink, kể từ khi thành lập, luôn duy trì đội hình bốn thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

2.2. Năm thành lập

BlackPink chính thức ra mắt vào năm 2016.

2.3. Tiểu sử các thành viên

Jisoo

- Tên thật: Kim Jisoo

- Ngày sinh: 03/01/1995

- Vai trò: Trưởng nhóm và hát chính

Jisoo, với vai trò là trưởng nhóm và giọng hát chính, được biết đến như là chị cả của nhóm với tính cách dịu dàng và sự kết nối vững chắc giữa các thành viên. Trước khi gia nhập BlackPink vào năm 2016, Jisoo đã hoạt động trong ngành diễn xuất và làm mẫu cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Hiện tại, cô là đại sứ toàn cầu của Dior trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Jisoo là thành viên duy nhất của BlackPink chưa phát hành album solo.

Jennie

- Tên thật: Kim Jennie

- Ngày sinh: 16/01/1996

- Vai trò: Rap chính và hát chính

Jennie lớn lên tại Hàn Quốc và New Zealand. Sau khi trở về Hàn Quốc vào năm 2010, cô gia nhập YG Entertainment và bắt đầu sự nghiệp với vai trò thực tập sinh. Jennie đã xuất hiện trong các MV của G-Dragon và Lee Hi trước khi ra mắt với BlackPink. Năm 2019, cô phát hành single solo "Solo," đạt thành công vang dội và khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang, hiện đang là đại sứ của CHANEL.

Rosé

-Tên thật: Park Chae-young

- Ngày sinh: 11/02/1997

- Vai trò: Hát chính

Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Úc. Cô gia nhập YG Entertainment vào năm 2021 và nhanh chóng khẳng định tài năng của mình trong âm nhạc. Rosé tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và người mẫu, đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Cô là đại sứ toàn cầu cho Saint Laurent và Tiffany & Co., và ra mắt album solo "R" vào năm 2021.

Lisa

- Tên thật: Lalisa Manoban

- Ngày sinh: 27/03/1997

- Vai trò: Rap và nhảy chính

Lisa đến từ Thái Lan và là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên của YG Entertainment. Sau khi chiến thắng cuộc thử giọng của YG vào năm 2010, cô bắt đầu làm thực tập sinh và ra mắt cùng BlackPink sau 5 năm đào tạo. Lisa nổi bật với phong cách và khả năng nhảy, và đã góp mặt trong các MV như "Ringa Linga" của Taeyang. Cô là đại sứ toàn cầu của Céline và phát hành album solo đầu tay "LALISA" vào năm 2021. Lisa cũng là HLV của chương trình "Thanh Xuân Có Bạn" tại Trung Quốc trong hai năm liên tiếp.

3. Những thành tích nổi bật của nhóm nhạc Blackpink

Kể từ ngày 8/8/2016, sự nghiệp của BlackPink đã có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế của họ như là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc hàng đầu toàn cầu. Chỉ trong 5 năm, cả 4 thành viên của nhóm đã liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất thế giới, bao gồm cả Billboard của Mỹ.

Sự kiện nổi bật nhất trong hành trình quốc tế của BlackPink là khi MV "How You Like That" ra mắt. MV này ngay lập tức tạo ra cơn sốt toàn cầu, phá vỡ nhiều kỷ lục của chính nhóm, và thậm chí vượt qua cả những thành tích của tiền bối BTS. "How You Like That" lập kỷ lục MV có số lượt xem cao nhất trong thời gian công chiếu trên YouTube với 1,6 triệu lượt xem, vượt qua MV "On" của BTS.

Không dừng lại ở đó, MV "How You Like That" còn thiết lập kỷ lục mới với 82 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, phá vỡ kỷ lục trước đó của "Boy With Luv" từ BTS với 74,6 triệu lượt xem. Ca khúc này cũng đạt được những kỷ lục khác, bao gồm MV đầu tiên đạt 100 triệu lượt xem và 10 triệu lượt thích trong thời gian ngắn kỷ lục, lần lượt là 1 ngày 8 giờ 22 phút và 1 ngày 5 giờ, ghi tên vào sổ kỷ lục Guinness thế giới.

Bên cạnh đó, "How You Like That" còn trở thành ca khúc tiếng Hàn đầu tiên nhận chứng nhận bạch kim trên Music QQ, nền tảng nhạc số lớn nhất Trung Quốc, với 6.369.060 lượt stream trong 24 giờ đầu. Trên Spotify, ca khúc này đã vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng Top 50 bài hát yêu thích toàn cầu.

Album "The Album" của BlackPink cũng đạt thành tích ấn tượng khi đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng album chính của Billboard, trong khi bài hát "Ice Cream" từ album này đạt vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Hot 100.

Những thành tích quốc tế nổi bật của BlackPink chỉ là một phần trong danh sách dài những thành tựu mà nhóm đã đạt được. Các thành viên của BlackPink cũng có nhiều thành công cá nhân và ghi dấu ấn trong các lĩnh vực khác như thời trang và điện ảnh.

4. Độ giàu có của thành viên Blackpink

Lisa: 20 Triệu USD (Khoảng 457 Tỷ đồng)

Lisa, em út của BlackPink, nổi bật với tài năng và nhan sắc ấn tượng. Xuất thân từ một gia đình giàu có tại Thái Lan, Lisa có cha là đầu bếp nổi tiếng làm việc tại khách sạn cao cấp. Nhờ ngoại hình nổi bật và sức ảnh hưởng lớn, Lisa được mời hợp tác với các thương hiệu cao cấp như Adidas và Prada. Cô cũng là đại sứ toàn cầu cho nhiều thương hiệu đình đám như CELINE, BVLGARI và AIS Thailand. Hiện tại, Lisa là đại sứ cho khoảng 10 nhãn hàng khác nhau, đóng góp lớn vào khối tài sản khổng lồ của cô và giúp cô trở thành thành viên giàu nhất nhóm.

Jennie: 18 Triệu USD (Khoảng 411 Tỷ đồng)

Jennie, như Lisa, cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, từng sống ở khu vực đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Với vẻ đẹp và sức hút đặc biệt, Jennie đã tạo nên "hiệu ứng Jennie," biến mọi thứ cô chạm vào thành xu hướng. Cô hiện là đại sứ của Chanel và Hera, và sự nghiệp thành công đã giúp tài sản của Jennie gia tăng nhanh chóng, chỉ đứng sau Lisa.

Rosé: 15 Triệu USD (Khoảng 342 Tỷ đồng)

Rosé, giọng ca chính của BlackPink, không tạo được nhiều ấn tượng lúc mới ra mắt nhưng đã trở nên nổi bật sau khi thay đổi kiểu tóc. Trong lĩnh vực thời trang, Rosé là đại sứ toàn cầu cho Tiffany & Co, YSL Beauty, và 5252 THEO OIOI. Thành công trong thời trang đã giúp Rosé tích lũy một khối tài sản đáng kể.

Jisoo: 15 Triệu USD (Khoảng 342 Tỷ đồng)

Jisoo, chị cả của BlackPink, nổi bật với vẻ đẹp hoàn mỹ và sự thanh lịch. Dù chưa có nhiều hoạt động solo như các thành viên khác, Jisoo đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực điện ảnh. Cô là đại sứ toàn cầu cho Dior, nơi phong thái sang trọng của cô đã giúp thương hiệu này tăng doanh số mỹ phẩm đáng kể.

Mỗi thành viên của BlackPink không chỉ thành công trong âm nhạc mà còn nổi bật trong lĩnh vực thời trang, tạo nên giá trị thương hiệu cá nhân cao. Với sự trở lại sắp tới của nhóm, dự đoán giá trị tài sản của từng thành viên sẽ tiếp tục thay đổi đáng kể.

Min Hy (t/h)