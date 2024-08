Bức ảnh 'triệu like' của Kylie Jenner khiến nhiều người lo sợ

Ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner khiến nhiều người lo lắng khi vịn vào lan can kim loại trên du thuyền để chụp ảnh giữa trời giông bão.

Kylie Kristen Jenner đã nổi tiếng trên mạng Xã hội đủ lâu để hiểu rằng những chia sẻ của cô sẽ có tác động nhất định đến xã hội. Hình ảnh mà cô đăng tải đều được đem ra phân tích và bàn luận nghiêm túc, theo The Miami Herald.

Trong một bài đăng về kỳ nghỉ ở Bahamas, doanh nhân mỹ phẩm tạo dáng chụp ảnh trên du thuyền giữa thời tiết giông bão. Cô được cho là đang đi Du lịch cùng người yêu - diễn viên Timothée Chalamet - và bạn bè nhân dịp sinh nhật tuổi 27.

Bài đăng của cô thu về hơn 7 triệu lượt thích và nhiều bình luận về vấn đề an toàn: “Bám vào lan can kim loại khi có nhiều sấm sét là một hành động thiếu khôn ngoan”, “Chị ơi, đừng chạm vào lan can”, “Em ơi, hãy cẩn thận”...

Jenner không phản hồi các bình luận và đã tắt tính năng bình luận của bài viết.

Theo tạp chí Boating Safety, những người hâm mộ của Jenner có lý do chính đáng để nhắc nhở thần tượng của mình. Một trong những nguyên tắc an toàn quan trọng nhất trong trời mưa bão là không được chạm vào các vật bằng kim loại, ví dụ như lan can hoặc bánh lái tàu. Đây là những vật liệu dẫn điện tốt.

“Đi thuyền có thể là một trải nghiệm ly kỳ và thú vị nhưng việc gặp phải một cơn bão lớn trên mặt biển có thể biến kỳ nghỉ của bạn trở thành một tình huống nguy hiểm”, chuyên gia của tạp chí chia sẻ.

Jenner có vẻ không mấy bận tâm đến vấn đề này. Cô không phản hồi những lời cảnh báo của người hâm mộ và đã tắt tính năng bình luận đối với bài viết.

Theo People, nguyên nhân lớn nhất có thể là do bạn trai cô là người cầm máy ảnh và sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc. Cả hai đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

“Jenner và Chalamet đang hạnh phúc”, một người bạn của cặp đôi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với People. “Cô ấy chưa bao giờ yêu một người nào nhiều như thế này. Ngược lại, Chalamet đối xử rất tuyệt vời với cô, anh ấy tinh tế và luôn ủng hộ người yêu. Đó là một quý ông và là người xứng đáng với Jenner”.

Jenner được chọn là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành thời trang vào năm 2018.

Kylie Kristen Jenner nổi tiếng vào năm 2007 khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians (Tạm dịch: Đuổi theo Kardashian). Cô là người sáng lập và sở hữu công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Năm 2018, New York Post ghi nhận cô là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành Thời trang.

Doanh nhân mỹ phẩm 27 tuổi là con gái của của Caitlyn Jenner, nhà vô địch 10 môn phối hợp tại Olympic 1976 và là em gái cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ.