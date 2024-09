Cây Ngọc Ngân: Vừa đẹp nhà, vừa mang lại tài lộc, ai cũng nên trồng

Nhiều người tin rằng cây Ngọc Ngân không chỉ thu hút tài lộc và may mắn, mà còn tạo ra một không gian sống xanh, hòa hợp và dễ chịu.

Cây ngọc ngân: Đặc điểm và nguồn gốc

Cây ngọc ngân, thuộc họ Ráy (Araceae) và có tên khoa học là Aglaonema Oblongifolium, là một loại cây thường xanh nổi bật với dáng vẻ thanh lịch. Với chiều cao từ 20 đến 60 cm, cây có thân thảo mảnh mai nhưng cuốn hút. Lá của cây hình bầu dục, dài và nhọn ở đầu, cùng cuống lá dài ôm sát thân, tạo nên sự hài hòa tinh tế. Màu sắc lá rất đặc biệt, thường là sự kết hợp giữa màu xanh và trắng, với dải trắng nổi bật giữa lá và viền xanh bên ngoài.

Cây ngọc ngân có nguồn gốc từ việc lai tạo cây Phú Quý vào năm 1982 bởi một nhà thực vật học danh tiếng. Ngoài tên gọi chính, cây còn được gọi bằng cái tên thân thuộc là cây Valentine, mà nhiều người yêu thích.

Cây ngọc ngân còn có một tên gọi khác là cây Valentine

Về hoa, cây ngọc ngân cho hoa hình trụ với màu trắng hoặc xanh, thường sáng hơn màu lá. Bên cạnh các loại cây có màu xanh truyền thống, trên thị trường hiện nay cũng có cây ngọc ngân với màu đỏ, mang đến sự đa dạng về hình thức và màu sắc. Mỗi cây thường có từ 5 đến 6 nhánh, phát triển thành hình dạng đẹp mắt và mang đến một không gian xanh mát cho môi trường sống.

Cây ngọc ngân hợp mệnh gì?

Cây ngọc ngân không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa phong thủy quan trọng. Tên gọi "Ngọc Ngân" biểu thị sự hòa quyện giữa hai sắc thái màu sắc: màu trắng, tượng trưng cho sự sang trọng và tài chính, và màu xanh, đại diện cho sự quý giá và thịnh vượng. Sự kết hợp này tạo nên một biểu tượng mạnh mẽ của tài lộc và thành công.

Ngoài ý nghĩa về tài lộc, cây ngọc ngân còn gợi mở những thông điệp về tình yêu và sự gắn kết. Sự pha trộn giữa trắng và xanh trên lá cây làm người ta liên tưởng đến hình ảnh "trong anh có em" và ngược lại, vì vậy cây còn được gọi là cây Valentine, mang một ý nghĩa ngọt ngào và lãng mạn.

Cây ngọc ngân có ý nghĩa gì? (Ảnh: Internet)

Về mặt phong thủy, cây ngọc ngân rất phù hợp với những người mệnh Kim nhờ vào sắc trắng chủ đạo. Theo lý thuyết ngũ hành, Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy, nên cây cũng mang lại sự hài hòa cho những người thuộc mệnh Thủy và Thổ khi được trồng trong không gian sống. Điều này có thể giúp làm giảm bớt những yếu tố tiêu cực và gia tăng may mắn, danh vọng cho chủ sở hữu. Vì vậy, cây ngọc ngân không chỉ là một điểm nhấn trang trí, mà còn là một món quà phong thủy ý nghĩa cho cuộc sống và tinh thần.

Tác dụng của cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân không chỉ nổi bật nhờ ý nghĩa phong thủy mà còn mang lại nhiều lợi ích thực tiễn trong cuộc sống. Với vẻ đẹp thanh lịch, cây thường được sử dụng để trang trí không gian sống, từ nhà ở đến vườn tược và các công trình cảnh quan, góp phần tạo nên một môi trường xanh mát và dễ chịu. Sự hiện diện của cây ngọc ngân giúp làm cho không khí trở nên trong lành hơn, đồng thời làm sạch bụi bẩn và cải thiện chất lượng không khí, giúp giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi cho người sống xung quanh.

Ngoài vai trò trang trí và cải thiện không khí, cây ngọc ngân còn là một món quà ý nghĩa, biểu trưng cho sự may mắn, tài lộc và thành công. Đây là lựa chọn hoàn hảo để tặng trong các dịp đặc biệt như lễ tết, sinh nhật, khai trương, tiệc đầy tháng hay các kỷ niệm quan trọng. Sự kết hợp giữa giá trị thẩm mỹ và lợi ích phong thủy của cây làm cho nó trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều không gian sống và sự kiện.

Ngoài để trang trí trong nhà, bạn cũng có thể đem tặng bạn bè những dịp sinh nhật, khai trương... (Ảnh: Internet)

Cây ngọc ngân có độc không?

Dù cây ngọc ngân mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa tích cực, cần lưu ý rằng cây chứa hợp chất độc hại gọi là Calcium Oxalate, hiện diện trong tất cả các phần của cây, đặc biệt là trong nhựa. Vì lý do này, khi trồng cây ngọc ngân trong nhà, bạn nên đặc biệt cẩn trọng để tránh việc trẻ nhỏ hoặc thú cưng tiếp xúc và gặm phải lá cây. Việc tiếp xúc với chất độc này có thể gây ra các triệu chứng như tê môi, sưng lưỡi và ngứa họng. Do đó, để đảm bảo an toàn, hãy đặt cây ở những vị trí ngoài tầm với của trẻ em và động vật, đồng thời cân nhắc các biện pháp bảo vệ khác khi chăm sóc cây.

Cây ngọc ngân là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống nhờ vẻ đẹp tinh tế và ý nghĩa phong thủy tích cực. Cây giúp làm sạch không khí và tạo cảm giác thư thái, đồng thời là món quà ý nghĩa cho nhiều dịp. Hãy trồng ngay một cây cho gia đình mình nhé!